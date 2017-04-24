Alexa становится лучше, Эхо становится все меньше и Amazon остановится ни перед чем, чтобы принести его смарт-помощника в ваш дом, даже если это означает выпуск второго поколения его аппаратной части Dot всего лишь месяца после того, как оригинал был практически вдвое дешевле, сообщает http://neodrive.ru/. В конце концов, Amazon знает, когда у него есть победитель на его руках, и, как Google и (вероятно) Apple спешит принести их первое предложение на рынок, интернет розничной торговли, монолит уже на втором поколении своего третьего устройства. И на этот раз это съемки для вездесущности.

Выпущенный в 2015 году, первый Echo был встречен многими, как что-то любопытное. Это был привередливым, это было своего рода дорогой и, что более важно, на самом деле, большинство из нас не знали, почему мы должны хотеть оратора, который мог бы также сказать нам о погоде. Через год-полтора после этих ранних обзоров, сердце общественности нагрелась на предложение Amazon, благодаря в немалой степени продолжающихся усилий компании по улучшению искусственного интеллекта свой голос помощника. С точки зренияцены в $ 50 и окружности примерно размером с бейсбольный мяч, это последнее эхо довольно трудно игнорировать. На самом деле, Amazon настолько уверен в своем новом устройстве, которое он начал продавать вещи, как пончики, в упаковках по шесть и десятка, уверен, что люди будут хотеть один для каждой комнаты в их доме. Дайте ему год или два, и компания, вероятно, начать отгрузку вещи бесплатно с коробками Tide. В то же время, однако, ничья на этом последнем устройстве, в самом деле, довольно сильно.

Линия утилитарно, разработана, чтобы гармонировать с окружающей средой, эфирное присутствие, которое гораздо больше, чем о программном обеспечении аппаратных средств, выступающей в качестве портала в обширной и далеко идущие последствия для мозга Alexa. Тем не менее, новая точка является совершенно очаровательной. Он маленький, он черный, это круглая — откровенно говоря, это выглядит как хоккейная шайба с логотипом Amazon на стороне.

На самом деле, хотя, самый большой потенциал роста крошечного размера дот является то, как легко маленький помощник может быть припрятано, за домом завода или книг на полке — так долго, конечно же, как и вы в состоянии нить шнур там , Это действительно помогает поддается понятию, что Alexa в настоящее время является неотъемлемой частью дома, а не набор функций какой-то новой части аппаратных средств.

Источник: http://neodrive.ru/