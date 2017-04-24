Поговаривают, что сроки появления iPhone 8 переносятся: новая модель оказалась сложной в производстве, даже такой гигант, как Apple, сталкивается с трудностями. По версии аналитика Мин-Чи Куо из KGI Securities Apple начнёт выпускать новый телефон позднее, чем обычно, сроки перенесут на октябрь-ноябрь вместо августа-сентября, как обычно.

Что нового?

Что такого готовит Apple в новом iPhone, если даже готовы пожертвовать сроками? Новый OLED-экран, новые 3D-камеры и новый сенсор 3D Touch. Само-собой, новый процессор Apple A11.

Все проблемы из-за датчика

В iPhone 8 возникли проблемы со сканером отпечатков пальцев. Его хотят разместить в экране, убрать кнопку, но пока система работает не так идеально, как должна, вот и переносят сроки. Почему нет идеального отклика?

Пока Apple использует старую технологию, по сути даже новые iPhone используют всё то, что было заложено в iPhone 5s 2012 года.

Сейчас сканер работает так. Нажимаем пальцем на стекло, закрывающее сенсор, датчик под ним сканирует палец и разблокирует телефон.

Теперь же датчик хотят встроить прямо в экран. OLED-панель будущего iPhone толще стекла над сканером в старых телефонах. Но не забывайте, что над экраном будет ещё и защитное стекло, такой «бутерброд» становится причиной для ошибок. Тут уже не только проблемы с распознаванием пальцев, а уже угрозы для безопасности системы.

Так и появляются на свет прототипы iPhone 8 со сканером отпечатков сзади. Samsung Galaxy S8, кстати, именно по этой причине получил датчик на задней панели — не успели довести технологию до ума. Получится ли это у Apple? Очень бы не хотелось увидеть iPhone с Touch ID под «яблоком».

На рисунке схематично изображен будущий iPhone 8, жёлтым и оранжевым цветом выделен аккумулятор, нас ждёт улучшенная батарея?

Оправдать ожидания

Будут ли покупатели смиренно ждать явления нового iPhone или предадут любимый бренд и будут смотреть в сторону телефонов от конкурентов? Тягаться с Apple по силам лишь Samsung, корейцы уже начали продажи Galaxy S8, сами столкнулись с дефицитом и высоким спросом на смартфон.

Что это, новая тактика производителей, когда выпускают немного телефонов, запускают их в прессу, раздают блогерам, а по мере нарастающего инфошума увеличивают и объёмы производства? Тонкая игра, потому что платить по $800-1000 за трубку с большим экраном хочется здесь и сейчас, а не ждать пару месяцев, пока выпустят достаточно количество устройств.

Apple играет с огнём, ожидания очень большие, тут и 10-летний юбилей iPhone, и ожидание нового, свежего дизайна. Характеристики всё-таки вторичны, а вот облик решает всё.

Так что год для компании выдался очень насыщенным и неспокойным. Ведь в то же время появятся и модели семейства «s», на этот раз — 7s и 7s Plus. Вот они, как ожидаются, выйдут вовремя, временно заполнят «пустоту» до появления в продаже бескомпромиссного флагмана.

Но даже если там и улучшат начинку, то дизайн, скорее всего, останется прежним. И тут уже большой вопрос, кто ломанётся в магазины за покупками, большинство же ценителей iOS будет ждать iPhone 8, а не промежуточные решения.

Ранее по данным той же KGI Securities получалось, что суммарно во второй половине этого года Apple отправит в магазины порядка 110 миллионов iPhone (включая 7s, 7s Plus и iPhone 8). Но после того, как возникли проблемы с OLED-экранами, поставки по предварительным сведениям уменьшили до 80-90 миллионов устройств.

Источник: 9to5mac

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