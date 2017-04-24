Мы живём в очень неспокойном мире, где одной из ключевых потребностей является безопасность. В связи с этими владельцы домов снабжают свои жилища сигнализациями, металлическими дверьми и оконными решётками. Следует сказать и о других угрозах, последствия которых могут оказаться намного более серьёзными, чем квартирная кража. Речь идёт о пожаре, сообщает http://i-no.ru/. Компания Apple намерена предотвратить данную угрозу путём оснащения следующей модели iPhone специальными датчиками.

Об этом сказано в патентной заявке Apple, которую 1 декабря опубликовали в Бюро патентов и торговых марок США. Среди возможных датчиков, которые могут быть встроены в iPhone 8, числятся следующие : датчик углекислого газа, монооксида углерода, кислорода, озона, химических и биологических веществ, влажности и др. В планы «яблочного» гиганта также входит наделение iPhone сенсорами, способными спасать человеческие жизни. В случае обнаружения задымления, мобильное устройство моментально предупредит владельца или же сразу вызовет пожарных. Благодаря тому, что технологией предусмотрена интеграция iPhone с системой пожаротушения, становится возможным самостоятельное включение звуковой сирены или связь с другими устройствами. Основная задача противопожарных датчиков заключается в обнаружении возгораний, сопровождающихся задымлением. На сегодняшний день этот вид защиты от пожара является наиболее распространённым, поскольку позволяет предотвратить возгорание сразу после его начала.

Принцип действия сенсора заключается в том, что он контролирует ИК-излучение, которое отражается от от частиц дыма. Когда происходит концентрация дыма внутри камеры, посылаемые излучателем инфракрасные импульсы попадают на фотоприёмник, после чего происходит их усиление и передача на счётчик. Если установленный порог превышается, выдаётся сигнал «Пожар». По словам разработчиков, взаимодействие iOS-устройств (iPhone, iPad и Apple Watch) между собой способствует реализации концепции интернета вещей, которая позволит не только помогать в быту, но и спасать жизни людей.

, сообщает http://i-no.ru/.