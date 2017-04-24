Я подумал, что стоит вернуть формат материала, где объединяли короткие новости за день в один текст. Раскидывать на отдельные публикации смысла нет, а тут вы можете узнать всю суть, не листая слишком длинные тексты. Коротко о главном, без воды.

Nokia 3310 появится в России 16 мая

Вы ждёте новую Nokia с кнопочками? Думаю, что да! Ведь это ностальгическая Nokia 3310! По сути, между ней и старым телефоном почти 20-летней давности ничего общего кроме названия, но кого это беспокоит. Телефон обещали продавать по 49 евро, но в Европе он появится по 59 евро. Сколько он будет стоить в России, пока не говорят.

Дружко Шоу #1

Необъяснимо, но факт: Сергей Дружко угорает над самим собой и интернет-коммьюнити.

Samsung зарабатывает на Galaxy S8 меньше, чем Apple на iPhone 7

Компании-производители обычно не разглашают себестоимость техники. Но при желании можно узнать, в какую сумму обходится создание устройств. Оказалось, что Samsung Galaxy S8 с учётом его компонентов и затрат на сборку стоит $307.5 — на 20% дороже, чем Galaxy S7. Обошёл он по себестоимости и iPhone 7, один из самых дорогих телефонов на рынке. Почему цена выросла? Возможно, всё дело в новом экране, а может быть, Samsung провела дополнительные исследования в области безопасности, учитывая опыт с Note 7.

Источник: Sammobile

Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты станут платными для использования в коммерческих целях

«Яндекс» планирует зарабатывать на своих навигационных сервисах. Ими активно пользуются таксопарки и курьерские службы. Учитывая популярность агрегатора «Яндекс.Такси», даже странно, что так долго геолокационный сервис оставался бесплатным. Но на рынке присутствуют и бесплатные альтернативы, можно подобрать и варианты без абонентской платы. К тому же, если у сервиса «отвалятся» пользователи, откуда брать данные о пробках? Точность прогнозов уменьшится. Размер абонентской платы не раскрывается, но собеседник издания, владелец курьерской компании, сказал, что в его случае речь идёт о сумме около 50 тысяч рублей в месяц.

Источник: Коммерсант

Дэдпул -2 покажут 1 июня 2018 года

Самый угарный фильм-пародия про супергероев появится на экранах летом.

Apple открывает сервис по ремонту iPhone в России

Раньше, разбив экран на iPhone, было 2 главных способа решения проблемы. Первый вариант действовал в том случае, если телефон попадал под гарантию. Тогда нужно было идти в официальный сервис, где предлагали поменять старый телефон с разбитым экраном на новый смартфон, но за доплату около 25-30 тысяч рублей.

Второй вариант — обращаться в неофициальные сервисы, где могли поменять дисплей, сама Apple такую услугу в России не предлагала. Теперь ситуация изменилась.

Отныне официальный сервис Apple поменяет разбитый дисплей на новый за деньги. Думаю, что с появлением такого продвинутого сервиса можно попрощаться с проверенной временем услугой Apple, когда проблемный телефон меняли на новый. Этим пользовались хитроумные покупатели смартфонов, которые искали недочёты, сдавали смартфоны незадолго до окончания гарантийного срока в сервис, а в обмен получали новый телефон.

Источник: Ведомости

Источник