Первый случай нападения робота на человека произошёл в ходе технологической выставки China Hi-Tech Fair, которая проходила в китайском Шеньжэне. Оказавшись на время без присмотра, робот Little Chubby неожиданно для всех начал разносить стенд компании-разработчика. В результате пострадал один из сотрудников, пытавшийся остановить железного разрушителя — робот наехал мужчине на ногу, вследствие чего раненого пришлось госпитализировать, сообщает http://neodrive.ru/.

Отметим, что производитель позиционирует Little Chubby как учебного робота для детей в возрасте 4-12-ти лет, которого можно приобрести за 1400 USD. Следует казать, что новость о данном инциденте моментально распространилась по местным социальным сетям. Многие пользователи выразили мнение, что внезапное сумасшествие робота предвещает восстание машин. Не обошлось и без шутников, которые предположили, что Little Chubby просто был недоволен тем, что сделан в Китае. Ранее сообщалось о старте продаж умной гарнитуры Sony Xperia Ear. Речь идёт о миниатюрном устройстве, выполняющем функции персонального помощника. К способностям гарнитуры следует отнести распознавание голосовых команд, синхронизация с мобильным телефоном, голосовые подсказки и предоставление пользователю всей необходимой информации.

Разработчики снабдили Xperia Ear поддержкой технологии Sony Agent и датчиком приближения — за счёт этого она может рассказать о ближайших событиях в расписании, не отвлекая пользователя от дел. Напомним, несколько дней назад стало известно о прекращении работы популярного музыкального торрент-треккера What.CD. На ресурсе больше не работает загрузка файлов, а создатели проекта попрощались с пользователями, написав следующее : «Из-за недавних событий мы приняли решение закрыть What.CD. В ближайшее время не стоит ожидать перезапуска проекта в его текущей форме. Сайт и все данные пользователей полностью уничтожены». Как известно, полиция Франции изъяла 12 серверов музыкального ресурса. На данный момент неизвестно, удалось ли властям полностью завладеть базой данных What.CD.

Источник: http://neodrive.ru/