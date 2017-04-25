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Apple сильно снижает прибыль партнёров с мобильных приложений

25.04.2017 8:00 0

Для тех, кто не знал, у Apple существует так называемая «affiliate» программа, в рамках которой владельцы информационных сайтов и блогов могли зарабатывать до 7% от стоимости приложения, если читатели переходили по ссылкам с обзоров и устанавливали себе программы и игры.

Apple уже оповестила всех партнёров приложений в App Store о том, что с 1 мая от каждой покупки самого приложения или внутри приложения они будут получать не 7%, а всего 2.5%. При этом комиссия для всего остального медиаконтента останется прежней.

Мы продолжим платить участникам партнёрской программы Apple Music, так что до сих пор остаётся много способов подзаработать на своём таланте.

На ум не приходит никакого обоснования такого резкого снижения выплат, кроме желания Apple увеличить доход с App Store. Благодаря программе лояльности веб-сайты могут получить маленький процент прибыли, размещая рекламную ссылку, не влияя на доход самих разработчиков.

Снижение доходов с партнёрской программы может пагубно сказаться на этих сайтах, поскольку даже с 7 процентами сайт получает всего несколько центов от одного скачивания. Понятно, что ресурсам с огромным количеством посетителей это приносило приличный доход, но теперь он сократится в разы.

В июне 2016 года компания уже снизила комиссию от подписчиков с 30 процентов до 15. Возможно, теперь Apple хочет повысить окупаемость магазина приложений.

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