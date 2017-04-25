Индийскую столицу Нью-Дели, которая считается грязнейшим мегаполисом в мире, попытаются очистить при помощи мобильного приложения. Правительство Индии заказало программу для мобильных устройств под названием Hawa Badlo, благодаря которой жители столицы смогли бы оперативно оповещать городские службы о том, что на улицах Нью-Дели имеется строительный мусор, сожжённые листья и прочие отходы, сообщает http://daily-news.com.ua/. Приложение было представлено и запущено на прошлой неделе.

К слову, «Hawa Badlo» переводится как «измените воздух». Разработчики представили 2 версии приложения : одна предназначена для жителей столицы Индии (она позволяет делать снимки загрязнённых мест и отправлять их соответствующим службам), а другая предназначена для правительства (позволяет проводить расследования на основании полученных жалоб). Индийские власти очень надеются, что новое приложение поспособствует решению проблемы экологии в столице. Как известно, экологическая ситуация в Нью-Дели является критической, особенно зимой, во время скопления в воздухе большого количества смога. Ранее сообщалось, что аккаунты многих фанатов Forza Horizon 3 заблокировали на 30 лет. Такое решение возмутило ни в чём не повинных геймеров.

В качестве причины 3-летней блокировки указано использование игроками хаков для накрутки игровой валюты, однако геймеры заявляют, что не использовали сторонние программы для взлома Forza Horizon 3. Из-за распространения блокировки на игру, которая привязана к системе Xbox Gamer Tag, забаненные игроки не могут играть ни на Xbox One, ни на компьютерах, работающих на базе ОС Windows 10. Представители Microsoft рассказали, что ими была заблокирована небольшая группа геймеров Forza Horizon 3, заподозренных в использовании стороннего ПО. По их словам, использование банов необходимо для сохранения целостности игровой экономики и поддержания общего баланса. Несмотря на это, поклонники игры продолжают настаивать на том, что их аккаунты заблокировали несправедливо.

Источник: http://daily-news.com.ua/