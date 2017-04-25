Специалистами французской компании NewWind было создано искусственное дерево с листьями-турбинами, главная особенность которого заключается в способности вырабатывать электричество, сообщает http://fotochki.com/. Разработчики рассказали, что каждый листочек вырабатывает до 100 Вт электроэнергии, а всё дерево – около 5,4 МВт. По мнению ученых, «посадив» одно такое дерево около дома, можно будет на 18% покрыть потребность домохозяйства в электрической энергии.

Отметим, что первыми, кто заказал образцы дерева-ветрогенератора, стали муниципалитеты и коммерческие организации. Что касается индивидуальных потребителей, для них к 2018 году разработают уменьшенную модель. Ранее сообщалось о строительстве первой в Украине фабрики по производству сухофруктов, работающей исключительно на солнечной энергии. Инновационная ресурсосберегающая минифабрика строится в рамках проекта SHANTI FRUITS. Польза такого предприятия заключается в : возможности получения доступных органических сухофруктов которые могут быть законсервированы без необходимости использования химии; увеличении ассортимента продуктов для здорового и полезного питания; получении фермерами и инвесторами новых знаний и алгоритма запуска доступного бизнеса; появлении на рынке недорогих и высококачественных продуктов питания.

Кроме того, это способствует созданию новых рабочих мест и проведению закупки фруктов у населения. В планы инициаторов проекта SHANTI FRUITS входит масштабирование своей идеи — для этого они запускают кампанию на краудфандинговой платформе Спiльнокошт. Добиться сохранения целостности в плодах удаётся благодаря придерживанию температурного режима во время сушки. Мало кто знает, что 10 гр сушёных овощей или фруктов заменяют по количеству витаминов и энзимов 100 гр свежих. Это очень удобно при покупке, хранении и путешествиях. Сухофрукт становится ещё более полезным при условии выращивания на ограниченной ферме — очень важно, чтобы в процессе обработки соблюдался правильный тепловой режим и продукт сохранялся без пищевых консервантов.

Источник: http://fotochki.com/