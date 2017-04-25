Год назад смотрел интересный доклад на TED о том, как избавиться от лишних вещей в своей жизни и почему они нам мешают. Очень увлёкся этой идеей, так как продолжительное время замечал, что обилие добра в нашем распоряжении уж слишком усложняет нашу жизнь. Как тяжёлый груз. Вещи в нашей голове и требуют подпитки, мы постоянно о них думаем. Думаем о том, что они у нас есть. Думаем о том, что с ними можно сделать. Думаем о том, а нужны ли они нам?

Синдром «Плюшкина»

Гаджеты, гардероб, куча посуды, какие-то аксессуары, которые мы на самом деле не используем. Тот самый «Плюшкин», о котором нам рассказывали наши бабушки, который в каждом человеке засел глубоко и надолго. И вообще не понятно, откуда это у нас появилась привычка все складировать да хранить в ящиках на чёрный день.

Конечно, можно сразу вспомнить замечательный фильм «Книга Илая» в котором показывается другая сторона вопроса. Потребительский образ мышления заставил людей быстро прощаться с вещами, а после наступления того самого «чёрного дня» каждая вещица стала на вес золота. Но эта история о другом, да и жить в ожидании чего-то худшего это наверно не самый лучший путь.

Я как человек, плотно связанный популярной техникой, начал вычищать свой парк устройств. За годы работы в этой сфере у меня накопилось много всякого. Не секрет, что блогерам и журналистам частенько достаются новинки техники. Что-то дарят, что-то приходится отдавать. Я знаю многих людей из этой сферы, которые и вовсе не имеют постоянного и собственного рабочего инструмента, поток гаджетов такой, что человек попросту переставляет сим-карты в новый телефон еженедельно. Кому-то дарят новые флагманы, и он думает «зачем тратится на собственное устройство, если выбор огромен». У меня так не получается жить. Так можно сойти с ума.

Каждый день на моем рабочем столе завал. Куча каких-то устройств. Смартфоны, аксессуары, ноутбуки. Знакомые смотрят на это все и говорят: «вот же круто, столько новинок техники каждый день». Да, я не отрицаю, есть много положительных моментов в моей работе.

Но есть и большой соблазн, и риск погрязнуть в этом с головой. Каждый раз, попользовавшись новым устройством, так и думаешь, а может оставить себе, крутой же? Раньше я так и делал. Собирал, накапливал, проходило время – продавал. К слову, от сюда и формируется ответ на вопрос, почему я использую технику Apple.

Мой инструмент.

В таком круговороте гаджетов для меня очень важно иметь собственные устройства, которые будут кардинально отличаться от того, что я тестирую каждый день. Так сказать отдушина. Флагманские устройства на Android я гарантировано получаю от партнёров. Мне трудно представить каково это весь год делать обзоры Android смартфонов и после этого брать в руки такое же устройство и совершать на нем какие-то бытовые процедуры. Это было бы скучно. Apple ведь никто не даёт, Apple покупается за свои деньги и за это им огромное спасибо.

Естественно мой выбор в сторону техники Apple обусловлен не только этим. Но я для себя решил раз и навсегда – у человека должен быть свой проверенный и надёжный инструмент. Плевать на то, что есть лучшие решения с кардинально другим подходом. Это касается не только Apple, а любой техники. Я привык использовать конкретные инструменты, они для меня удобны, они позволяют делать мою работу быстро и с максимальным комфортом, остальное – «шелуха».

Не мобильная мобильность

Расчищать зоопарк вещей я начал с гаджетов. Один телефон, один компьютер, одна игровая приставка. Наушники – одни беспроводные, одни проводные. На этом все. Ах да, ещё смарт часы. Тоже оставлю одни. Смешно, правда? Уже на этом этапе возникают трудности. Мы так «топили» за мобильные устройства и так восхищались, как смартфон заменяет нам почти все, как не заметили, что мобильности-то никакой нет.

Но даже при таких раскладах нужно оптимизировать рабочее пространство и освобождать руки. Отвлекающих факторов очень много, причём они всегда при себе. На руке, в кармане джинс, в рюкзаке. Если таких же «дубликатов» будет ещё несколько где-то раскиданных по квартире, офису или на чердаке – то мой мозг просто взорвётся.

Сейчас я провожу ревизию в квартире. Собрал столько барахла в виде старых проводов, наушников и переходников, блоков питания для компьютера и видеокарт, что если выложить это все на доску объявлений и продать со скидкой, то можно обеспечить поездку, к примеру, в Египет на не самый дешёвый курорт. Sultan Garden как минимум. Или же на новый iPhone 8 хватит.

Путь к свободе

В 2014 году в Украине начались военные действия. Вот тогда, сидя в Одессе, я понял всю важность отказа от материальных вещей. В стране хоть и не объявленная, но война. В любой момент придётся сорваться и увозить семью. Куда угодно. Так думал не только я, но и много знакомых. Знаете, что меня больше всего поразило? Люди мыслили вот так: «ну как же я тут все брошу? У меня две машины, квартира, куча вещей и техники. С ними что будет?». Вот тут я понял абсурдность современного бытия. Люди привязаны к хламу. К бетонному хламу. Железному хламу. Пластиковому хламу.

Я так и сказал жене – всё, вычищаем все нахрен. Оставляем все самое необходимое для работы и жизни. Живём так, как будто завтра война, а мы готовы хоть на край света собраться за 15 минут.

Подумайте, вы готовы с лёгкостью встать рано утром и через 15 минут принять решение уехать надолго? Не обязательно из-за войны. Просто поменять место жительства? Будете ли вы жалеть о потере каких-то материальных ценностей? Как пострадает ваша продуктивность и ваше дело, насколько это все привязано к физическим вещам?

Вот тогда я и понял, что свобода передвижения превыше всего. Когда нечего терять — жить как-то проще. Зарабатывать деньги и вкладывать их в собственные «гвозди» которые прибивают тебя к определённому месту и делают неподвижным, на мой взгляд – это неправильно.

Не могу сказать, что я довёл до идеального состояния свой план «Б», но мои мозги заточены под это. Я уже думаю в этом направлении и осознание таких вещей делать жизнь чуточку проще. Теперь каждый раз, когда принимаю решение покупать ту или иную вещицу, я задаю себе вопрос – а не станет ли эта штука тем самым «гвоздём», который будет сковывать меня?

Один ноутбук. Один телефон. Пакет документов и на край света. Ах да, ещё смарт-часы забыл…

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