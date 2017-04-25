Немногие знают, что у Млечного Пути, как и у различных животных, имеется «скелет», который пролегает через самый центр галактики, сообщает http://vremyamn.ru/. Он состоит из «костей», представляющих собой длинные и плотные нити, которые образует холодный космический газ. До недавнего времени исследователи знали всего о 9-ти подобных образованиях, однако благодаря новому методу анализа удалось обнаружить ещё 45 газовых нитей. За счёт этого стало возможным составление подробной карты «скелета» Млечного Пути.

Форма каждой обнаруженной нити уникальна — они напоминают латинские буквы S, С и Х. Диапазон длины газовых нитей составляет 32-900 световых лет. Их окружает слой газа, пыли и звёзд, которые условно могут быть названы «плотью на костях». Ученые также обнаружили на концах некоторых длинных нитей вторичные нити, длина и толщина которых немного меньше, чем у остальных. Практически вся плоскость галактики покрыта обнаруженным «скелетом», а наибольшее скопление таких образований зафиксировано в центральных областях её спиральных рукавов. Картина «скелета» Млечного Пути не могла бы быть составлена без нового программного алгоритма, в основе которого лежит алгоритм Прима, предназначенный для определения всех точек в галактике, где присутствует холодный газ определённой плотности.

По мнению исследователей, помимо 54-х нитей, о которых уже известно, в галактическом «скелете» насчитывается ещё минимум 200 нитей, которые смогут быть выявлены в ходе дальнейших исследований. Ранее сообщалось о презентации компанией Honda первого в своей истории электромобиля, кузовные детали которого напечатали на 3D-принтере. В автомобиле, построенном на лёгком трубчатом каркасе, имеется лишь место для водителя. Предназначением машины с небольшим грузовым отсеком в задней части кузова считается курьерская служба. Говоря о технологии 3D-печати, представители Honda отметили, что она способствует существенному удешевлению и ускорению производственного процесса, поэтому представленный ими прототип является идеальным вариантом для массового производства.

Источник: http://vremyamn.ru/