На краудфандинговой платформе Kickstarter продолжается сбор средств на производство умного фитнес-браслета LVL, предназначенного для определения «уровня воды» в организме и предупреждения владельца о необходимости выпить жидкости, если произошло обезвоживание, сообщает http://huaweiclub.ru/. За процесс измерения гидратации отвечает новый сенсор инфракрасного излучения, на разработку которого ушло более 4-х лет. Помимо уровня воды, устройство способно считывать пульс, производить подсчёт количества пройденных шагов и сожжённых калорий.

Разработчики также наделили его способностью определения качества сна и настроения пользователя. Всё это становится возможным благодаря использованию вышеперечисленной информации и специальному алгоритму. Местом хранения данных является память LVL, а синхронизируется фитнес-браслет с мобильным устройством и облачным аккаунтом владельца. Благодаря отображению полученных данных в реальном времени оптимизация тренировочного процесса может происходить на ходу. В случае падения уровня гидратации ниже необходимой отметки, пользователь видит предупреждение с указанием конкретного количества воды, которое должно быть выпито в данный момент.

Трекер активности занимается подсчётом пройденных шагов, расстояния, лестничных пролётов и других видов активности. За счёт того, что инфракрасный датчик нового типа светится не зелёным, а красным цветом, человеческое тело «просвечивается» в 10 раз глубже. Разработчики LVL не только научились измерять уровень гидратации, но и повышать точность измерения пульса. Для отображения информации используется сенсорным цветной OLED-дисплей (12*24 мм), а для управления — аппаратные кнопки, расположенные на боковой части корпуса. 50-граммовый браслет умеет синхронизироваться по Bluetooth со смартфонами на базе ОС Android и iOS, спортивными часами, велокомпьютерами и прочими гаджетами. Заряда батареи хватает на 3-4 дня работы, а процесс зарядки занимает около 1,5 часа. Продажи фитнес-браслета LVL планируется начать уже этим летом, а его стоимость составит 199 долларов.

Источник: http://huaweiclub.ru/