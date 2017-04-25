Издавна люди украшали свои жилища, уделяя особое внимание внешнему оформлению. Недаром же возле дворцов и особняков ставили статуи животных: одни символизировали власть и статус, другие служили своеобразными оберегом от недобрых сил. Идут века, а ничего не меняется, люди всё также боятся темноты и пришествия злых духов. Хотя бытует и такое времени, что все эти фигуры и барельефы — просто дань моде.

Датский дизайнер украсил современное сооружение знаками 21 века — смайликами эмодзи. Прекрасный орнамент, не правда ли? По виду самого здания и не скажешь, в каком году его построили, классическое сочетание кирпича бетона и стекла.

По мнению архитектора, автора проекта, смайлики стали символом нашего времени, по ним легко определить, когда был построен дом (строительство завершилось в 2015 году, здание построили под офисы).

Если окунуться в историю, то люди часто говорят: это вне времени или это останется таким навсегда. Но люди ошибаются, здания устаревают, их сносят, архитектурное бессмертие невозможно. Поэтому смайлики в этом случае — символ нашего времени, они показывают то, что классно сейчас. Это сравнимо с Facebook: когда-то он был крутым, а теперь стал тусовкой для людей старшего возраста, молодые люди им не пользуются.

Как отнеслись жители города Амерсфоорт к такому дизайнерскому штриху? Всем понравилось, люди фотографируют здание, делятся снимками в соцсетях. Вроде бы совсем небольшие детали, но вместо заурядного скучного сооружения мы получили такой оригинальный дом.

Шаблоны для создания барельефов взяли из приложения WhatsApp, смайлики увеличили и распечатали на 3D-принтере, после чего отлили пресс-формы. Вдруг окажетесь в этом городке, теперь знаете, как сделать необычное фото, ведь другого такого здания не существует.

Источник: The Verge

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