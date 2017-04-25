Смартфоны Xiaomi до сих пор не представлены на американском рынке. Однако новый вице-президент компании Ванг Сянг (он пришёл на смену Хьюго Барра) сообщил о планах компании прийти на рынок США.

На данный момент компания усердно работает над поддержкой местных частот. Также идёт адаптация сервисов для Штатов. Например, системы распознавания спам-звонков, которая уже работает в Китае.

Представляете всю ироничность ситуации? Который год американские СМИ публикуют новости, обзоры и рецензии смартфонов, которые у них не продаются. А среднестатистический покупатель техники в США очень привередлив, если что-то не доступно на американском рынке, то это не проблема пользователя, а проблема компании, которая не побеспокоилась о своём присутствии на самом крупном рынке сбыта.

Важный вопрос, ответ на который предстоит узнать: всё это время американские пользователи были не готовы принять смартфоны Xiaomi, или Xiaomi не готова была обслужить этот рынок? Хотя, если Xiaomi грамотно отработают локализацию и совместимость со всеми сервисами, то с их ценовой политикой может получится интересный выход на рынок США. Дональд Трамп им в «помощь»…

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