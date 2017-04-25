Если вы не стояли в душных пробках, то и не можете представить, как же хочется пересесть с обычной «колёсной» машины на летающую. Чтобы вжух — и быстренько добраться до офиса или дома, не убивая несколько часов жизни впустую.

Возможно, в ближайшем будущем ситуация изменится. Мы уже неоднократно писали о разных типах транспорта, над которыми работают изобретатели. Стартапы пробуют новые ниши, ну а мы внимательно следим за тем, как меняется наша жизнь.

Вот вам Kitty Hawk — рабочий образец летающей машины. Компанию финансирует Ларри Пейдж, сооснователь Google.

Возможно, вы удивитесь: а где тут колёса, где привычный руль, какая же это машина? Это ж гигантский квадрокоптер! Ну а кто обещал, что в будущем вещи останутся такими же? Тут всего 1 место, а максимальная скорость полёта — около 40 км/ч.

Получается, что нам предлагают пересесть на вот такие летающие стулья с сеткой по бокам? Компания планирует освоить выпуск продукции и представить версию для покупателей в конце этого года. Пока же штука больше похожа на игрушку для развлечений, для управления даже лицензия пилота не нужна. Но сколько будет стоить эта вещь, тоже пока не говорят.

Как эксплуатировать устройство? На видео машина летает только над водой, наверное это сделано в целях безопасности. Но как летать между городами? Или это специальный транспорт для перелётов между островами, где отдыхают миллиардеры? Получается своего рода альтернатива водному мотоциклу или лодке с мотором.

Видео набрало более 1 млн просмотров, на 7,5 тысяч лайков приходится почти 4 тысячи дизлайков — народ идею не понял.

Но вопрос в том, как оценивать эту штуку. Компании вроде Google, Apple или Samsung легко могут позволить себе работать одновременно над разными проектами. В нашем случае мы видим, как из квадрокоптера пытаются сделать средство передвижения. Это ли не прекрасно?

На такой штуке можно проводить соревнования, использовать для путешествий на небольшие расстояния, для развлечения туристов в жарких странах — самое оно.

Источник: The Verge

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