Народная любовь к Toyota Camry легко объяснима: большая, просторная машина для комфортного перемещения из точки А в Б. Надёжная техника используется в такси по всему миру, а таксопарки абы что закупать не будут. На неделю я пересел в Camry, скатался на ней в Тулу, вернулся обратно в Москву и хочу поделиться своими мыслями на её счёт.

Почему на дорогах так много Toyota Camry разных поколений? Новые машины тоже нормально продаются, хотя на дворе не лучшая экономическая ситуация.

Взгляните на цену. Новая машина в топовой комплектации с 3.5-литровым мотором стоит 2 млн рублей, а более простые версии обойдутся в 1.5-1.7 млн. Учитывая, что продвинутые варианты не такой большой Toyota Corolla стоят почти столько же, не удивительно, что люди голосуют кошельком и выбирают машину посолиднее. Почему именно Toyota? Наверное, людям нравятся простота и надёжность, хотя это уже мои догадки.

Нам достался клевый вариант с оранжевым салоном, как фанат оранжевого цвета я тут же запостил фотку в Instagram и уселся поудобнее. Для начала я полез назад, там откинул подлокотник, удивился, что он как-то проваливается вниз, а не опирается на подушку сиденья. В нашей версии у задних пассажиров работает подогрев сидений — полезная опция в студёную зимнюю пору.

Новый Apple iPad (2017) удался, хороший планшет получился, вот прям как надо. Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red) Апр 12 2017 в 2:13 PDT

Оценив простор для ног, пересаживаюсь вперёд. О, знакомый интерьер. Toyota верна традициям и по-прежнему украшает салон «богатыми» пластиковыми вставками под дерево и большими прямоугольными кнопками. Все просто и функционально, но без дизайнерских изысков. Хотите футуризма — взгляните на Prius, а тут у нас просто, понятно и удобно.

Прелесть Toyota в том, что сел, настроил всё под себя и поехал. Без эмоций, без восторга, спокойно и куда захочется. Такие же впечатления были в Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.

Конечно, Camry штурмовать пашню не может, однако, когда мы отправились по навигатору к Демидовскому карьеру под Тулой, машина спокойно преодолела небольшое бездорожье. Правда, до конечной точки ив так и не добрались, но то вина Google Maps, которые считают колею от КАМАЗа дорогой общего пользования. Перед нами застрял Nissan Pathfinder, его благополучно спасли из грязюки тросом и квадроциклом.

Ездовые ощущения от Camry успокаивающие. Буквально за несколько дней до неё катались на Skoda Superb, там тормоза намного мощнее, машина тут же останавливается, а Camry по сравнению с ней немного «ватная» и тормозной путь у неё подлиннее. Зато шумоизоляция у Camry заметно лучше, после 6-часовой поездки не гудит голова, нет усталости, хочется ездить ещё и ещё.

Тут спасибо собранной подвеске, она поглощает кочки и мелкие ямки. Наша тестовая машина была с 2,5-литровым мотором, не самая мощная версия, но для спокойной езды его хватает, порадовало и чуткое управление, машина послушно следует за движениями руля, нет валкости и в колее её не носит.

Нужен драйв — берите топовую Camry с 3.5-литрами, а лучше динамичный Skoda Superb с 280-сильным турбомотором. Вот она, большая машина-зажигалка. Просто Camry больше создана для спокойной езды, для водителей, кому важнее комфорт и стабильность, гонки на светофорах — не её формат, да она и не провоцирует жечь резину, очень уравновешенная машина.

Ничего не сказал про дизайн, а зря. Camry с её раздутой «пастью» и раскосым взглядом похожа на большую злобную рыбу. Да ещё и эти прорези по бокам бампера, намёк на драйверские амбиции? Как бы то ни было, выглядит машина не скучно, взгляду есть, за что зацепиться.

Фишка нашей Camry в комплектации Exclusive — оранжевый салон и большой мультимедиа-экран системы на Android. Похожая стоит и в RAV4, очень удобная штука. Грубо говоря, в панель запихнули Android-планшет на Android 4.4 с 10,1-дюймовым экраном.

Он работает в меру шустро, это вам не Galaxy Tab S3, но и не тормоз. Главная фича — это встроенные Яндекс.Карты, для обновления данных о ситуации на дорогах используется мобильный роутер Huawei вместе с SIM-картой МТС. Первые 3 месяца после покупки машины услуга бесплатная, потом придётся платить за интернет. Замечу, что поддержки LTE не хватает, с ним бы карты грузились быстрее, но это уже вопросы к операторам, а не к машине. К тому же раздавать интернет можно и со своего телефона, подключив его к Toyota.

Судя по тому, насколько популярна Toyota Camry в России, японцы поняли секрет успеха. Машина входит в ТОП-10 по продажам в России, а это признак успеха. Причём у Camry хватает конкурентов: Ford Mondeo, Mazda 6, Volkswagen Passat. Но именно Toyota популярнее всех конкурентов.

Когда мы тестировали машину, то я думал, ну почему именно она? Не более «драйверский» Ford, не более технологичный Passat? Конструкция простая и продуманная, недорогие запчасти — получается долговечное средство для комфортного передвижения. А если взглянуть на цены Corolla и Camry, то вообще не остаётся вопросов, почему большой седан столько лет лидирует в продажах.

Машина в тестовой комплектации стоила 1 715 000 рублей, более подробно узнать о доступных версиях можете на сайте Toyota.

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