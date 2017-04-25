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Wylsadrive: такая спокойная Toyota Camry

25.04.2017 13:45 410

Народная любовь к Toyota Camry легко объяснима: большая, просторная машина для комфортного перемещения из точки А в Б. Надёжная техника используется в такси по всему миру, а таксопарки абы что закупать не будут. На неделю я пересел в Camry, скатался на ней в Тулу, вернулся обратно в Москву и хочу поделиться своими мыслями на её счёт.

Wylsadrive: такая спокойная Toyota Camry

Почему на дорогах так много Toyota Camry разных поколений? Новые машины тоже нормально продаются, хотя на дворе не лучшая экономическая ситуация.

Взгляните на цену. Новая машина в топовой комплектации с 3.5-литровым мотором стоит 2 млн рублей, а более простые версии обойдутся в 1.5-1.7 млн. Учитывая, что продвинутые варианты не такой большой Toyota Corolla стоят почти столько же, не удивительно, что люди голосуют кошельком и выбирают машину посолиднее. Почему именно Toyota? Наверное, людям нравятся простота и надёжность, хотя это уже мои догадки.

Wylsadrive: такая спокойная Toyota Camry

Нам достался клевый вариант с оранжевым салоном, как фанат оранжевого цвета я тут же запостил фотку в Instagram и уселся поудобнее. Для начала я полез назад, там откинул подлокотник, удивился, что он как-то проваливается вниз, а не опирается на подушку сиденья. В нашей версии у задних пассажиров работает подогрев сидений — полезная опция в студёную зимнюю пору.

Новый Apple iPad (2017) удался, хороший планшет получился, вот прям как надо.

Публикация от WylsacomRed (@wylsacom_red)

Оценив простор для ног, пересаживаюсь вперёд. О, знакомый интерьер. Toyota верна традициям и по-прежнему украшает салон «богатыми» пластиковыми вставками под дерево и большими прямоугольными кнопками. Все просто и функционально, но без дизайнерских изысков. Хотите футуризма — взгляните на Prius, а тут у нас просто, понятно и удобно.

Wylsadrive: такая спокойная Toyota Camry

Прелесть Toyota в том, что сел, настроил всё под себя и поехал. Без эмоций, без восторга, спокойно и куда захочется. Такие же впечатления были в Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.

Конечно, Camry штурмовать пашню не может, однако, когда мы отправились по навигатору к Демидовскому карьеру под Тулой, машина спокойно преодолела небольшое бездорожье. Правда, до конечной точки ив так и не добрались, но то вина Google Maps, которые считают колею от КАМАЗа дорогой общего пользования. Перед нами застрял Nissan Pathfinder, его благополучно спасли из грязюки тросом и квадроциклом.

Wylsadrive: такая спокойная Toyota Camry

Ездовые ощущения от Camry успокаивающие. Буквально за несколько дней до неё катались на Skoda Superb, там тормоза намного мощнее, машина тут же останавливается, а Camry по сравнению с ней немного «ватная» и тормозной путь у неё подлиннее. Зато шумоизоляция у Camry заметно лучше, после 6-часовой поездки не гудит голова, нет усталости, хочется ездить ещё и ещё.

Тут спасибо собранной подвеске, она поглощает кочки и мелкие ямки. Наша тестовая машина была с 2,5-литровым мотором, не самая мощная версия, но для спокойной езды его хватает, порадовало и чуткое управление, машина послушно следует за движениями руля, нет валкости и в колее её не носит.

Нужен драйв — берите топовую Camry с 3.5-литрами, а лучше динамичный Skoda Superb с 280-сильным турбомотором. Вот она, большая машина-зажигалка. Просто Camry больше создана для спокойной езды, для водителей, кому важнее комфорт и стабильность, гонки на светофорах — не её формат, да она и не провоцирует жечь резину, очень уравновешенная машина.

Wylsadrive: такая спокойная Toyota Camry

Ничего не сказал про дизайн, а зря. Camry с её раздутой «пастью» и раскосым взглядом похожа на большую злобную рыбу. Да ещё и эти прорези по бокам бампера, намёк на драйверские амбиции? Как бы то ни было, выглядит машина не скучно, взгляду есть, за что зацепиться.

Wylsadrive: такая спокойная Toyota Camry

Фишка нашей Camry в комплектации Exclusive — оранжевый салон и большой мультимедиа-экран системы на Android. Похожая стоит и в RAV4, очень удобная штука. Грубо говоря, в панель запихнули Android-планшет на Android 4.4 с 10,1-дюймовым экраном.

Он работает в меру шустро, это вам не Galaxy Tab S3, но и не тормоз. Главная фича — это встроенные Яндекс.Карты, для обновления данных о ситуации на дорогах используется мобильный роутер Huawei вместе с SIM-картой МТС. Первые 3 месяца после покупки машины услуга бесплатная, потом придётся платить за интернет. Замечу, что поддержки LTE не хватает, с ним бы карты грузились быстрее, но это уже вопросы к операторам, а не к машине. К тому же раздавать интернет можно и со своего телефона, подключив его к Toyota.

Судя по тому, насколько популярна Toyota Camry в России, японцы поняли секрет успеха. Машина входит в ТОП-10 по продажам в России, а это признак успеха. Причём у Camry хватает конкурентов: Ford Mondeo, Mazda 6, Volkswagen Passat. Но именно Toyota популярнее всех конкурентов.

Wylsadrive: такая спокойная Toyota Camry

Когда мы тестировали машину, то я думал, ну почему именно она? Не более «драйверский» Ford, не более технологичный Passat? Конструкция простая и продуманная, недорогие запчасти — получается долговечное средство для комфортного передвижения. А если взглянуть на цены Corolla и Camry, то вообще не остаётся вопросов, почему большой седан столько лет лидирует в продажах.

Машина в тестовой комплектации стоила 1 715 000 рублей, более подробно узнать о доступных версиях можете на сайте Toyota.

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