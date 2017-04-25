В Москве состоялась презентация смартфонов Xiaomi, там показали устройства, а заодно озвучили цены. Фанаты алиэкспресса, приготовьтесь сравнивать цены «там» и у нас.

Xiaomi Redmi 4X 3/32 ГБ (обзор) стоит 12 990 рублей

Xiaomi Mi Note 2 6/128 ГБ стоит 34 990 рублей

Xiaomi Mi Mix 6/256 ГБ, отделка золотом, (обзор) стоит 39 990 рублей

Это официальный «прайс», телефоны сертифицированы, с гарантией и прочими прелестями «белой» техники.

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