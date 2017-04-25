Apple выпустила iOS 10.3.2 beta 4

Значимых визуальных изменений в работе системы нет, как обычно поработали над багами.

«Билайн» предлагает безлимитный интернет для навигации

Оператор связи предлагает услугу «Безлимитные карты», благодаря ей не будет учитываться трафик в приложениях Google Maps, 2ГИС, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор» и »Яндекс.Транспорт». Первые 31 день сервис работает бесплатно, потом придётся платить по 3 рубля в сутки. Не проще ли подключить более объёмный пакет трафика, чтобы не испытывать проблем?

Корейцы работают над полностью безрамочными устройствами

LG и Samsung разрабатывают экраны нового типа: там будут изогнутыми все 4 стороны. Выходит, что дисплей окружает внутренности телефона со всех сторон, но пока сложно представить, насколько удобно пользоваться таким устройством, какие у него преимущества, если не брать в расчёт эффектную внешность. По слухам, Apple думала над тем, чтобы выпустить iPhone с подобным дисплеем, но приняла другое решение.

Google и Xiaomi создали камеру из 17 камер

В союзе с компанией Yi Technologies Google выпустила камера Yi Halo. Эта установка состоит из 17 камер Yi 4K и снимает 8K-видео. Цена такой связки из китайских экшн-камер составляет $17 999.

Siri научилась озвучивать сообщения в WhatsApp

После обновления приложения Siri научилась зачитывать сообщения, функция поможет людям с ограниченными возможностями или тем, кому просто лень нажимать на кнопки. Для активации функции нужно зайти в настройки приложения и включить эту опцию. Обновление версии 2.17.2 уже доступно, но работает только на устройствах с iOS 10.3 и выше.

Spotify готовит новое устройство

Музыкальный сервис Spotify занят разработкой нового устройства. Что это будет, пока не знаем, но это будет нечто знаковое: вроде часов Pebble, очков Snapchat или колонки Amazon Echo. Оно изменит привычный сценарий прослушивания музыки и подарит непривычные ощущения. Смартфоны почти убили плееры, выжила лишь техника для аудиофилов, возможно, Spotify попробует расшевелить рынок и вдохнуть в звук и музыку свежие чувства.

Kingsman 2 — сэры и ковбои

2 минуты радости подарит свежий трейлер будущего фильма «Kingsman: Золотое кольцо». Незабвенный Синатра, стильные костюмы и ковбои. В российском прокате фильм появится 28 сентября.

У Galaxy S8+ проблемы с беспроводной зарядкой

Некоторые пользователи нового смартфона Samsung жалуются на проблемы, возникающие при использовании беспроводной док-станции. Зарядка Samsung Wireless Charging Pad то заряжает телефон слишком медленно, то вообще его не заряжает. Возможно, что проблема в бракованных зарядках, потому что при использовании других аксессуаров такого рода у других пользователей неприятностей не было.

В России начались продажи новой гарнитуры Meizu EP2X

Недорогая гарнитура за 1 490 рублей продаётся в белом и чёрном цвете, она получила пульт управления с микрофоном и кнопками для управления громкостью, музыкой и приёмом звонков.

Во время перелёта из Англии в Америку могут лишить ноутбуков

Американская администрация обсуждает возможность запрета на перевозку ноутбуков в ручной кладе при перелётах из Великобритании в США. Подобное ограничение уже действует на нескольких направлениях из Ближней Азии.

Билл Гейтс не разрешал детям пользоваться смартфонами

Основатель Microsoft Билл Гейтс строго следил за тем, как долго его дети пользуются электронными устройствами. Им запрещалось пользоваться гаджетами до 14 лет. Также в семье действует ряд ограничений: установлено время, после которого нельзя пользоваться электроникой, чтобы не было проблем со сном, нельзя пользоваться техникой во время обедов. Подобного принципа придерживался и Стив Джобс, ограничивая детей.

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