Отдал машину в студию Fat-Tony, чтобы покрасили диски, потому что диски у меня на «ешке» уже порядочно истрепались, были все потертые, краска слезала, короче ужас. Вроде как и пофиг. Но, вот с мойки забираешь машину и сразу бьет по глазам, неряшливый вид. Поэтому, отдал ребятам в Fat-Tony.

Процедура стоила тридцать денежков, кому говоришь, люди закатывают глаза, говорят, мол, да я сам, да из баллона, да порошком — удачи, я лучше отдам тридцать денежков и будет все как положено, с двухлетней гарантией, в хорошем месте, как с завода.

Соответственно, утром в понедельник гнал сдавать машину со слезами на глазах. Дело в том, что я очень много перемещаюсь по Москве и области. Люблю водить. Привык, что всегда могу прыгнуть и поехать куда мне надо, хоть родителей навестить, хоть с женой на прогулку, хоть по делам, хоть в «Метро» или еще куда. Короче, для меня оставить на неделю машину — это жопа. Мне не нравится метро, я не люблю тратить деньги на такси, но тут выхода не было. Машину забрали на неделю, без вариантов.

Понедельник

У ребят оформил документы, отдал ключи, вызвал яндекс. Приехала тойота камри с водителем — бардом. Он был бард в свитере, слушал бардовские песни, в машине все адски прокурено, но я готов все это простить, потому что мы доехали до Киевской быстро и без приключений.

Там я пошел пообедать, встретился с товарищем, вызвал такси, чтобы поехать домой на Мичуринский. Вызывал яндекс, приехала пятерка BMW c веселым чуваком, умеющим вовремя замолчать. Вы спросите, как я все это помню? А я записывал.

Доехали быстро до дома, там поработал, подремал, перекусил и поехал вечером на Киевскую. Приехала киа или еще что-то такое, водитель ничего не спрашивал, только поздоровался, довез без приключений. Удивительно, насколько лучше машины и водители в «комфорт плюс» по сравнению с обычным комфортом.

В общем, доехал до Киевской, в «Европейском» встреча по делам, посидели — выпили кофе, поехал на Таганку работать. Время уже девять вечера. Приезжает внезапно желтый воняющим табаком хюндай. Водитель звонит, не может понять, где встать, у него обрывается связь, когда встречаемся, он смотрит в телефон и вбивает адрес, не обращает внимания на дорогу, чуть не попадаем в аварию, делаю замечание и вижу, что у человека руки дрожат.

Понимаете, вот только что был сумасшедший пассажир. Орал на меня, ругал за все, матом, про маму плохо говорил. Я еще выдержал, чтобы не ответить.

Я молчу и мычу, наблюдая, как он, следуя за навигатором, чуть не въезжает в желтую пластиковую банку, разделяющее Садовое и дублер.

Недавно в Москве вожу, все новое, ну так можно ведь отнестись с пониманием.

Я молчу и мычу, наблюдая, как он маневрирует, словно не обращая внимания на других, не включает поворотники. Человек попросту не умеет водить машину. Бывает такое — вот не дал Бог такой талант, ну так лучше не мучать себя, других, лучше быть пассажиром.

Кое-как доехали до места, отдал наличные первый раз за день — что-то там у него сорвалось с онлайн-оплатой. Не водитель, черная дыра.

В два ночи закончили с делами, вызвал яндекс, приехал мерседес — «ешка», водитель предложил воду, видя, что есть желание пообщаться, рассказал про автопарк, где работает. Мол, владелец вечером тоже выезжает, любит с людьми общаться, ну и не отрывается от движения. Всего двадцать машин, днем сам сидит с диспетчерами, вечером возит людей. Не знаю, байка или нет. Доехали хорошо, пошел спать.

Расход на такси: примерно 2500 рублей. Включено 10 процентов чаевых. Для оплаты, как я сказал, использовал только Apple Pay. Главная проблема — водитель, не умеющий водить.

Вторник

В этот день никуда не ездил, сходил пешком пообедал, потом работал дома. Хотя нет — вечером сгонял в магазин, жена задержалась на работе. Надо специальный тариф «До магазина и обратно» — приехал чувак на пятерке BMW, посмеялся с задачи, до магазина вроде можно дойти, но там очень большой список покупок, так что проще на машине. Доехал, все купил, все сделал как положено!

Расход на такси: примерно 500 рублей.

Среда

Утром надо было поехать в ГУМ работать, душ, завтрак, кофе, кофе, вызвал яндекс. Приехал новенький E-Class, комплектация пусть и базовая, но машина получилась классная. Сам такую хочу! Только музыку надо нормальную и обвес AMG обязательно. Пробки адские.

Предложил водителю доехать до Киевской, там выскочить, дальше на метро. Так и сделал. Рюкзак очень тяжелый был, но, ничего, добрался. Поработал до шести, снова на метро на Киевскую, там встреча, еще одна, вызвал «Яндекс», приехал водитель на тойоте камри. Доехал домой без вопросов, дома с женой смотрели до ночи какие-то фильмы и с остервенением ужинали полезными витаминными салатиками, чтобы подготовиться к лету.

Расход на такси: примерно 1000 рублей.

Четверг

История с таксистами началась с того, что у подъезда встретил чувак на белой большой киа, причем была открыта дверь сзади, багажник и чувак с улыбкой встречал у машины. Вот так сервис! Водичка бесплатно. Никаких лишних вопросов. Чистая машина аккуратная. Короче, просто сказка. Поехал в Сити по делам, выскочил у лестницы, часа два-три бродил по друзьям и коллегам, потом вызвал машину и прямо с лестницы заскочил в новую «ешку».

Круто! Но, на самом деле нет. Это, напомню, «комфорт плюс». Водитель вроде толковый, спросил как ехать. Потом еще что-то спросил. Я ответил. В ушах AirPods, то есть типа стараюсь быть не социальным. Водитель еще что-то спросил. И еще. А дальше — монолог на час, пробки были и доехать домой быстро было тяжело. Рассказывал вот что:

Ну и мы решили подшутить над гаишником. Они около ресторана стояли и явно ловили пьяных. А мы такие типа все пьяные, но я вообще не пью, потому что после ранения нельзя (тут мне надо, видимо, спросить про ранение, но я молчу — прим. СК). И они смотрят, как мы выходим из ресторана, типа все пьяные, загружаемся в мерседес CL, а он тонированный наглухо, самый пьяный типа на водительское место. Сели, двери закрыли и меняемся местами! (я себе представляю, как взрослые мужики с животами друг по другу ползают в салоне, меняясь местами, становится дурно от этой мысли — прим. СК). Ну и останавливает мент, ваши документы, а сам прямо ко мне такой раз — и нюхает! Я говорю, да не пьяный, что ты нюхаешь! Вот так подшутили! АХАХАХАХАХАХАХ!

Отличная история! Потом была другая.

Ну и дал я ему сорок тысяч долларов взаймы, были боевые, ну и то-се (я молчу — прим. СК). И раз, месяц не отдает, два, три, четыре. А друзья говорят, что купил себе мерседес и дом, ну я к ореховским приехал, парни, помогите порешать, ну приехали к нему на дачу, а там огромные окна и видно, как он с двумя телками колбасится. Заходим бодро, он боится, дрожит, ну и братки мне отдали мерседес, а себе все остальное!!!

Еще одна отличная история! И, вот никогда не понимаешь, что же делать в такой ситуации. Попросить помолчать вроде стыдно. Обвинять в обмане тоже стыдно. Короче, не мужик я, а тряпка. Час слушал ахинею. Заехал еще в магазин — и у меня сложилось впечатление, что он говорил, даже когда меня не было в машине. Больше никуда не ездил, много думал про братков.

Вечером для разнообразия вызвал убер, чтобы сгонять на встречу с товарищами. Приехал «Эвок», купе, белого цвета, с нормальным чуваком за рулем. Рассказал про машину, хорошо доехали, когда-то была мысль брать такое, но как-то была мысль и ушла — именно купе мне до сих пор нравится. Кстати, убер в России очень нравится в плане людей, часто попадаются не упыри, а вполне нормальные граждане. Короче, доехал до бара, посидел с товарищами, выпил бельгийского пивка, забрала домой жена в веселом состоянии.

Расход на такси: около 1500 рублей.

Пятница

Адский день в плане передвижений. Подумал воспользоваться каршерингом по имени YouDrive, где смарты. Посмотрел карту, идти километр. Плюнул, вызвал «комфорт плюс», тариф увеличен в полтора раза. Пятница. Спасибо большое! Была белая тойота камри.

Доехал до улицы Школьной, забрал телефон жены из ремонта. Поехал на встречу на Горбушку. Посидели в «Кофемании» со всей силы, снова яндекс, снова «комфорт плюс», приехала милая девушка и снова на тойоте. Доехал до дома. Очень хотелось спросить, как работа, не пристают ли люди. Вела машину хорошо, задавать вопросы не стал.

Доехал до дома, тут решение — сбросить сумку, переодеться и поехать смотреть Gadget Studio. Сделал это, списался с кем положено, поехал. Снова яндекс, пятерка BMW, водитель очень мудрый, очень старался объехать все пробки, кое-где сообща придумывали маршрут, до Тверской добрались в пятницу за полчаса от Мичуринского проспекта (!). Короче, это рекорд.

У Коли в ресторации хорошо, обзор будет. Туда приезжали люди, там пили гиннес, Коля водил и показывал, снова приезжали люди, вечером приехала жена, бросила там машину, тоже стала с нами гудеть, приехал товарищ, в общем, ПЯТНИЦА. Как положено.

Ехать домой вызвали вили. Вили очень люблю, пользовался не только в Москве, но и в Лондоне. У Wheely хороши водители, ни разу не было проблем. Ну и машины тоже. Кстати, на вили лучше всего уезжать из всех аэропортов, по цене лишь чуть дороже обычного нормального такси, но сервис при этом на порядок лучше. Короче, приехала новая «ешка», все было очень хорошо, домчались с ветерком.

Расход на такси: около 5000 (пятница, все тарифы увеличены).

Суббота

Возила жена, ну а потом, конечно, сам сел за руль, потому что не могу ехать пассажиром, если можно этого не делать. Позвонили парни из Fat-Tony, говорят, приезжай, забирай машину! Жену отправил на девишник, сам вызвал «комфорт плюс», прикольно, приехал тот чувак, что встречал с открытой дверью и багажником. Белая киа. Воду предложил, маршрут уточнил, ну и поехали! Забрал машину. Поехал на мойку. Поехал домой.

Расход на такси: 500 рублей.

Какие выводы можно сделать:

В Москве тысячи такси, откуда взять столько нормальных водителей — ума не приложу. Поэтому, когда вы гоняетесь за дешевыми поездками за бонусные баллы — вы сами провоцируете компании нанимать бестолковых гавноводителей за гроши. Подумайте об этом на досуге. Профи за копейки работать не будет.

Ну, если никогда не попадали в аварии, то не понять, как это, когда водитель, пялящийся в экран телефона, приезжает в другую машину на скорости семьдесят километров, как бьетесь носом в сиденье, кровища, сперва чуть болит зажатая нога, потом оказывается открытый перелом, ад, жопа и год в постельке и на подставках. Поэтому, если уж вызываете такси, то не пытайтесь на этом экономить.

Здорово пользоваться каршерингом, и об этом отдельно еще напишу статью, но тут тоже есть нюансы, требующие регулировки. Главный минус для меня — в Раменках смарты стоят далеко от домика. Но, при желании можно прогуляться и поехать.

Как вы можете видеть, за неделю я потратил около 11000 денежков. Бак бензина для моей машины на BP стоит 2500 денежков. С моими передвижениями бак трачу за неделю-полторы. Понятно, есть еще омывайка зимой, страховка, ТО и прочее, но, даже если все сложить, своя машина окажется дешевле качественного такси. Ясно, что тут еще от машины зависит — но это можно до бесконечности раздумывать над аргументами и нюансами. Для меня дешевле и проще пользоваться своим транспортом.

Видел пробки в метро.

Необходимо иметь все приложения для вызова такси — яндекс не может приехать, вызываешь убер, убера нет, фиг с ним, потрачусь на вили.

В целом, ну его на фиг, неделю ездить на такси.

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