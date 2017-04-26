Названный в честь викинга и работающий с помощью рабов Bluetooth хранит в себе много тайн, хоть и существует на рынке уже более двадцати лет. Вот некоторые факты о работе этой технологии беспроводной связи, которые вы наверняка не знаете.

1. Bluetooth назван в честь викинга

Джим Кардач читал роман “Драконы моря” Франца Бенгсстона, который перемещает читателя в эпоху викингов. Короля Дании и Норвегии в книге звали Harald “Blåtand” Gormsson. На английском языке имя звучит как Harald Bluetooth. Он объединил вражеские народы в одно королевство. Вот и технология объединяет множество беспроводных устройств между собой.

Логотип — это сочетание инициалов короля, H. B.

Викинги промышляли рабовладельчеством — то же самое для своей работы делает и Bluetooth.

2. Bluetooth использует рабов

Когда Bluetooth-устройства соединяются друг с другом, это называется master-slave (хозяин-раб). Один девайс основной, остальные — дополнительные. Одно устройство передаёт информацию другим. “Хозяин” может иметь до 7 подключённых “рабов”.

Когда все подключены друг к другу, такой тип носит название piconet (Пикосеть). В нём роли подключённых устройств могут меняться.

3. Bluetooth (иногда) лучше Wi-Fi

Wi-Fi (IEEE.802.11) — это тоже беспроводной стандарт связи, но поддерживающий больший поток трафика. Они созданы для разных целей. Wi-Fi требует более тонкой настройки для использования, а Bluetooth запускается нажатием всего одной кнопки.

4. Bluetooth лучше для “Интернета вещей”

В промышленном “Интернете вещей” машинам требуется отправлять лишь малые пакеты данных в нестабильных условиях. Учитывая кучу датчиков и устройств, Wi-Fi требовал бы более мощного оборудования, но на заводах объема трафика, поддерживаемого Bluetooth, вполне хватает.

Технология также полезна в “умных” домах, ведь позволяет соединить абсолютно всё вплоть до дверных замков. Единственная проблема — малый радиус действия.

5. Новый монстр Bluetooth 5

Bluetooth SIG анонсировала новую пятую версию “синего зуба” в декабре прошлого года.

С выходом Bluetooth 5, мы перевернём представление пользователей об “Интернете вещей”. Обновление продолжает развитие и раскрытие безмерного потенциала IoT.

Как видим, новая версия целиком нацелена на “Интернет вещей” — например, увеличился радиус действия, а скорость возросла на 800%. Она совместима с предыдущими версиями. В мобильном мире пока два устройства с поддержкой этого стандарта передачи данных: Samsung Galaxy S8 и Xiaomi Mi6.

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