20-летний житель Таиланда Вуттисан Вонгталай записал два ролика, где показал, как лишает жизни свою дочь на крыше заброшенного отеля. Шокирующее видео убийства 11-месячной девочки было доступно целые сутки перед тем, как администрация его заблокировала. После совершения преступления мужчина покончил жизнь самоубийством.

Родственники Вуттисана увидели трансляцию и немедленно сообщили в полицию, но было уже поздно. Видеозаписи были в открытом доступе до утра следующего дня и набрали 112 000 и 258 000 просмотров соответственно, разойдясь по всему YouTube. Само самоубийство не транслировалось, тело отца найдено рядом с мёртвой дочерью, сообщил полицейский.

Причиной убийства стала паранойя, мужчина считал, что жена его не любит. Пресс-секретарь Facebook выразил соболезнования близким и заявил, что в социальной сети нет места такому контенту. В YouTube ответили, что видео явно нарушало их правила.

Видео было удалено из Facebook после обращения Министерства цифровой экономики Индии. Полиция сообщила, что не имеет претензий к ресурсу, так как это — просто поставщик услуг, который, кстати, оперативно отреагировал на запрос.

Этот случай — уже не первый в истории социальной сети. В январе в прямом эфире транслировались жестокие пытки связанного человека. После блокировки видео контент перекочевал на YouTube. В марте 15-летняя девушка из Чикаго подверглась групповому изнасилованию, съёмки тоже шли в live-режиме.

В апреле видео убийства 74-летнего жителя Кливленда отправили в личном сообщении Стиву Стивену, оно было доступно на протяжении трёх часов. Участников изнасилования девушки из Уппсалы (городок возле Стокгольма) задержали благодаря сведениям зрителей прямого эфира.

Марк Цукерберг на прошлой неделе сказал, что сделает всё возможное для предотвращения таких случаев.

Facebook предстоит разработать алгоритм запрета неприемлемого контента, ведь сейчас любой пользователь может взять смартфон и начать эфир. Мало ли что вздумается кому угодно из 1.74 миллиарда пользователей мобильной версии Facebook.

После подобных случаев на ум приходит только одна мысль: «современные технологии и доступность информации – это хорошо, но иногда лучше жить в неведении».

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