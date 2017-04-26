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Беспилотный автомобиль научили «улыбаться»

26.04.2017 12:54 328

Беспилотный автомобиль научили «улыбаться»

Состоялась презентация прототипа беспилотного автомобиля, который «улыбается» прохожим на пешеходных переходах, сообщает http://pokemongo-go.ru/. Инициатором проекта The Smiling Car выступила шведская компания, представители которой рассказали, что главная цель данной технологии заключается в том, чтобы показать людям, что они могут безопасно переходить дорогу, не боясь попасть под машину. Основной идеей проекта является доказать возможность «общения» автомобилей с пешеходами.

В ходе проведённого исследования шведские ученые пришли к выводу, что передж пересечением дороги 8 из 10-ти пешеходов вступают в зрительный контакт с водителями. Специалисты Semcom убеждены в пользе, которую принесёт их разработка в будущем, после появления на дорогах огромного количества беспилотников, которое приведёт к исключению визуального взаимодействия между водителями и пешеходами. Это поспособствует возникновению серьёзной потребности создать возможность общения между автомобилями и людьми. «Очень важно, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности, переходя через дорогу. Как показало проведённое нами исследование, беспилотные машины вызывают недоверие у 57% пешеходов», — заявил представитель шведской фирмы. Ранее сообщалось о разработке перспективного наноматериала для электродов сенсорных экранов.

Альтернативная технология тач-скринов создаётся группой британский ученых, а руководит процессом профессор экспериментальной физики Алан Дальтон. Они провели исследование, которое показало, что применяя плёнки с серебряными нанопроводами, возможно создание электродных структур с малюсенькими деталями (пикселями), подходящими для сенсорных жидкокристаллических дисплеев высокой чёткости. Дальтон рассказал о разделении каждого пикселя дисплея на суб-пиксели – по одному для красного, зелёного и синего цветов. Ученые надеются, что им удастся применить результаты их исследований в коммерческих проектах. Согласно их данным, внедрение в датчик multi-touch серебряных нанопроводов способствует снижению его себестоимости и потребления энергии.

Источник: http://pokemongo-go.ru/

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