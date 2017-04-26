Американскими исследователями была создана новая технология, которая в скором времени пополнит ряды шпионского оборудования. Принцип работы основан на использовании терагерцевого излучения, диапазона магнитных излучений, которые находятся между микроволнами и инфракрасным светом, сообщает http://intell.in.ua/. Применение именно такого излучения обусловлено его возможностью различать цвета и определять места с не закрашенным листом, чего нельзя добиться ни от одних других типов волн. Такая особенность заключается в поглощении частицами излучения и приобретении своего цвета.

Предназначением алгоритмов является захват изображения с каждого листа, которого удаётся добиться благодаря использованию различных уровней поглощения. Что касается других алгоритмов, с их помощью становится возможной расшифровка текста, написанного на листах. Ученый Бармак Хешмат, будучи соавтором исследования, рассказал о спектральной разнице между поглощением бумаги и материала чернил. «Настроиться на спектральный контраст нам помогает применение вычислительных методов, позволяющих его усилить. Это работа алгоритма, распознающего только символы», — говорит Хешмат. Чтобы получить отпечаток, недостаточно излучения волн сверхкороткими всплесками, отражающимися обратно в крошечные датчики. Каждый всплеск влечёт за собой включение второго, который распознаёт алгоритм. Сообщается, что работа ученых будет продолжена.

Они будут пытаться сделать возможной передачу шрифта или манеры написания, а также чтения большего количества страниц. В ходе последних тестов выяснилось, что пока технология позволяет прочесть всего 9 листов, но и этого вполне достаточно, если учесть, что раньше вообще нельзя было прочитать какую-либо книгу, не открыв её. Листы после 9-го технология также способна считывать, однако это происходит частично и не совсем качественно. Ранее сообщалось, что 1 из 3-х пользователей Instagram приобретает одежду бренда, рекламу которого увидел в соцсети. Кроме того, у фанатов моды на 230% больше подписчиков, чем у обычных пользователей.

Источник: http://intell.in.ua/