В Калифорнии усилиями 9-летнего Калрамона Мэбэлота, а также его отца и брата был создан 3D-протез руки, сообщает http://mediahouse.com.ua/. Как выяснилось, у них есть 3D-принтер, на котором они печатают различные предметы, однако особое внимание Мэбэлоты уделяют созданию функциональных протезов. Однажды Калрамон познакомился с преподавателем Ником, которому нужен был протез руки.

Семья решила помочь молодому учителю, изготовив для него трёхмерный протез. Сообщается, что его разработка относится к программе Enabling the Future, в рамках которой все желающие печатают функциональные протезы на 3D-принтерах для людей, которые в этом нуждаются. Юный энтузиаст имеет свой сайт и канал в YouTube, где рассказывает о своих успехах. В ближайшие планы семейства входит создание функционального протеза для сотрудника отца Калрамона, потерявшего руку в результате аварии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании произвели запуск приложения для заказа еды, приготовленной ресторанами на выброс. Сервис Too Good to Go уже вовсю функционирует во многих городах на территории страны, в том числе в Лондоне. С его помощью британцы могут заказывать из ресторанов блюда, подготовленные хозяевами заведения к утилизации. Один из разработчиков рассказал, что более 100 лондонских ресторанов подключились к приложению, выразив готовность избавляться подобным образом от еды, которую они приготовили на выброс. Наибольшее количество еды выбрасывается крупными сетями, однако там довольно сложно найти человека, который согласился бы на сотрудничество.

По словам авторов проекта, их главная идея заключается в том, чтобы спасти еду, деньги и планету, возвратив пище ту ценность, которая будет потеряна в случае её попадания в мусорный бак. Напомним, в конце прошлого гожа состоялся релиз игры Mortal Kombat XL на ПК. Издатели сообщили, что владельцы оригинальной Mortal Kombat X смогут приобрести комплект Kombat Pack 2 отдельно от XL-версии. Кроме того, для них выпустят новый патч с настройками баланса и улучшенным сетевым кодом.

Источник: http://mediahouse.com.ua/