Благодаря уникальному эксперименту американских медиков человека удалось вывести из длительной комы, сообщает http://alterprogs.ru/. Для этого был использован ультразвуковой импульс, 3-дневное применение которого позволило вывести из комы 25-летнего пациента, который в течение длительного времени не реагировал ни на какие раздражители. Теперь молодой человек может говорить и двигать конечностями! Основным преимуществом ультразвуковой стимуляции является неинвазивность метода, т.е., вместо прямого воздействия на жизненно важные участки мозга пациента, теперь можно использовать для стимуляции волны с безопасным излучением.

Несмотря на то, что новый метод нуждается в совершенствовании, благодаря положительному результату у многих больных появится шанс прийти в сознание. Самый распространённый метод выведения пациентов из комы заключается в воздействии на структуру мозга, занимающуюся обработкой сигналов, которые поступают в кору большого мозга от спинного, среднего мозга и мозжечка. Использование ультразвука приводит к тому, что для стимуляции таламуса может быть достаточно всего 10-ти минут, а эффект будет не хуже, чем после оперативного вмешательства.

Ранее сообщалось, что представители компании, которая обслуживает «Бэтмобиль», сообщили о возможности его скорого приобретения. О выставленном на продажу голливудском раритете известно то, что он был основным транспортным средством в фильмах про Бэтмена. Скорость автомобиля достигает 250 км/ч благодаря установленной спортивной выхлопной системе. В течение 6-ти последних лет «Бэтмобиль» находился у хозяина в Лондоне, который относился к нему максимально бережно. Выводы о покупке авто были сделаны после сведений СМИ, сообщивших, что машина засветилась на специальной платформе по трассе, которая ведёт в Москву. Напомним, в Ирландии создали функциональный костюм Бэтмена из 23-х гаджетов. Наличие множества встроенных в наряд устройств позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Автором костюма стал Джулиан Чекли.

Источник: http://alterprogs.ru/