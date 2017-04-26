Многие из нас любят читать. Но часто мы сталкиваемся с проблемой. Книги, которые нам нравятся, отсутствуют в библиотеках, они неформат. А покупать их в книжных магазинах немного накладно. Вот и получается, что приходится читать то, что есть под рукой. А книги из наших приоритетов так и оставались не прочитаными. Но существует уникальное решение — это электронная книга AIRON AirBook City Base, сообщает http://diplom4rabota.ru/.

На лицевой стороне есть 6-дюймовый E-ink Pearl-экран. Над ним находится название устройства. С левой и правой стороны от дисплея расположены сдвоенные кнопки навигации, так устройством удобно пользоваться любой рукой.

В нижней части передней панели расположена сдвоенная кнопка «домой», «меню», а также кнопки подтверждения и сдвоенная клавиша «назад» и «обновления экрана». Для навигации предусмотрена четырехпозиционная клавиша с красным ободком.

Все разъемы вынесены на нижнюю грань. Здесь есть слот для карт-памяти формата MicroSD, порт Micro USB, 3,5-мм аудиовыход, погруженный разъем для сброса настроек, а также LED-индикатор и кнопка включения устройства.

AIRON AirBook City Base не отличается большими размерами — 164 x 116 x 8,6 мм. Его вес составляет всего 160 г.

За счет возможности управления любой рукой, приятного на ощупь пластика, удобных размеров и невысокой веса, пользоваться книгой достаточно комфортно даже в транспорте.

Книга имеет дисплей на шесть дюймов с 16 градациями серого и разрешением 1024 х 758.

К тому же ридер поддерживает следующие форматы изображений: JPG, GIF, PNG, BMP.

После включения ридера, перед пользователем открывается восемь пунктов меню.

Первый среди них — история.

Следующий — книги. Все файлы расположены в алфавитном порядке.

Приложения — раздел, в котором есть поиск книг под названием и игры. Последних всего две: «ящики» и «мозаика», знакомы большинству пользователей еще со времен мобильных телефонов с монохромными экранами.

Четвертый раздел назван «Файлы», среди редактирования имеется только функция удаления.

Также присутствует раздел «Фото», поэтому здесь с легкостью можно просматривать как фотографии, читать журналы, комиксы и мангу.

В последние пунктами стали «Календарь» и «Опции». В последнем разделе можно настроить обновления экрана, питания, время и дату, язык.

Автономной работы книги хватит чтобы прочитать минимум три книги в 500 страниц без подзарядки.

Источник: http://diplom4rabota.ru/