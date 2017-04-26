Электронная книга AIRON AirBook City Base
Многие из нас любят читать. Но часто мы сталкиваемся с проблемой. Книги, которые нам нравятся, отсутствуют в библиотеках, они неформат. А покупать их в книжных магазинах немного накладно. Вот и получается, что приходится читать то, что есть под рукой. А книги из наших приоритетов так и оставались не прочитаными. Но существует уникальное решение — это электронная книга AIRON AirBook City Base, сообщает http://diplom4rabota.ru/.
На лицевой стороне есть 6-дюймовый E-ink Pearl-экран. Над ним находится название устройства. С левой и правой стороны от дисплея расположены сдвоенные кнопки навигации, так устройством удобно пользоваться любой рукой.
В нижней части передней панели расположена сдвоенная кнопка «домой», «меню», а также кнопки подтверждения и сдвоенная клавиша «назад» и «обновления экрана». Для навигации предусмотрена четырехпозиционная клавиша с красным ободком.
Все разъемы вынесены на нижнюю грань. Здесь есть слот для карт-памяти формата MicroSD, порт Micro USB, 3,5-мм аудиовыход, погруженный разъем для сброса настроек, а также LED-индикатор и кнопка включения устройства.
AIRON AirBook City Base не отличается большими размерами — 164 x 116 x 8,6 мм. Его вес составляет всего 160 г.
За счет возможности управления любой рукой, приятного на ощупь пластика, удобных размеров и невысокой веса, пользоваться книгой достаточно комфортно даже в транспорте.
Книга имеет дисплей на шесть дюймов с 16 градациями серого и разрешением 1024 х 758.
К тому же ридер поддерживает следующие форматы изображений: JPG, GIF, PNG, BMP.
После включения ридера, перед пользователем открывается восемь пунктов меню.
Первый среди них — история.
Следующий — книги. Все файлы расположены в алфавитном порядке.
Приложения — раздел, в котором есть поиск книг под названием и игры. Последних всего две: «ящики» и «мозаика», знакомы большинству пользователей еще со времен мобильных телефонов с монохромными экранами.
Четвертый раздел назван «Файлы», среди редактирования имеется только функция удаления.
Также присутствует раздел «Фото», поэтому здесь с легкостью можно просматривать как фотографии, читать журналы, комиксы и мангу.
В последние пунктами стали «Календарь» и «Опции». В последнем разделе можно настроить обновления экрана, питания, время и дату, язык.
Автономной работы книги хватит чтобы прочитать минимум три книги в 500 страниц без подзарядки.
Источник: http://diplom4rabota.ru/