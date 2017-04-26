Твиттер отрапортовал о том, что пользователей стало больше! Рынок тут же отреагировал на эту новость, акции компании подорожали на 10%.

Но доходность проекта не растёт. Иными словами, рекламодатели постепенно переходят на другие площадки с более активной аудиторией, Instagram тому пример. Твиттер всё ещё не приносит прибыли своим владельцам, зато есть и положительный момент, убытки в первом квартале этого года сократили до $62 миллионов. Для сравнения, в первом квартале прошлого года они составили $80 миллионов, прогресс!

Твиттер остаётся главным оперативным источником новостей со всего мира. Твиттер постепенно дорабатывает сервис, добавляет в него новые функции, но за весь 2016 год это не дало результатов, пользователи стали проявлять активность лишь в конце прошлого года. Это всё из-за выборов нового американского президента? Но как долго продержится такая ситуация, да и что вообще будет с этим сервисом?

Для нас твиттер — способ найти новую информацию, свежие утечки, темы и прочие хайповые вещи тут же уходят в соцсеть. Но для бизнеса интереснее Facebook, женская аудитория без ума для Instagram, тогда как Твиттер всё больше превращается в сборник ссылок, выступая своеобразной заменой RSS-ленты.

В моде видео, прямые трансляции и стримы, поможет ли Periscope изменить ситуацию и подтянуть молодую аудиторию, которая без ума от Snapchat и «моментов» в Instagram? Не хотелось бы стать свидетелем затухания твиттера, но я сам вижу, как люди расходятся по другим сетям, всё меньше уделяя ему внимания. Ушли в уютный чат-канал Телеграма, вот и всё, там идёт весь трёп со знакомыми.

Для сравнения, вот позитивный отчёт Instagram: компания появилась в 2010 году, а число пользователей к настоящему времени перевалило за 700 миллионов. Активный рост пошёл после того, как Facebook совершила дорогую покупку и приобрела этот сервис. С тех пор Instagram набирал по 100 миллионов человек каждые 9 месяцев, потом уходило всё меньше времени: то 6 месяцев до новой сотни, а теперь и вообще ушло только 4 месяца. Конечно, остаётся открытым вопрос, сколько же на самом деле там активных пользователей. Одно дело, когда человек что-то постит каждый день, а другое, когда он проявляет активность всего раз в месяц.

Источник: The Verge, The Verge

Источник