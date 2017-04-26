Nokia 3310 будет не такой уж и дешёвой

Как сообщают наши коллеги из Mobiltelefon, новая Nokia 3310 появится в России по цене 3 990 рублей. Как мы уже сообщали ранее, смартфон планируют продавать с 16 мая. Жаль, что ценник не удалось установить на отметке 3 310 рублей, было бы красиво.

Пьяный мужчина избил робота-охранника

Если однажды и случится восстание машин, то знайте, что в этом вина Джейсона Сильвиана. В состоянии алкогольного опьянения этот мужчина наткнулся на робота-охранника Knightscope K5. Возможно, между ними состоялся разговор по душам, робот разговаривать «за жизнь» не захотел и получил тумаков. Дядька разозлился, повалил робота и продолжил калечить безобидного служителя парковки. После этого мужчина хотел убежать, но

Этот робот снимает видео на 360° камеры, в него встроен тепловизор, а также робот считывает до 300 номерных знаков в минуту. Но все эти навороты не уберегли от нетрезвого дядьки.

Лучшие приложения года по версии Google Play

Год ещё не кончился, а в Google уже подвели итоги и назвали лучшие игры и приложения. Полный список можете посмотреть по ссылке.

Новый Meizu не будут продавать в России

В Китае анонсировали смартфон Meizu E2, но в России он продаваться не будет, версия для местного рынка. Характеристики такие: 5,5-дюймовый Full HD экран, процессор MediaTek P20, 4/64 ГБ памяти, аккумулятор на 3400 мАч и облочка YunOS.

Ваш Uber прилетит в 2020 году

Uber планирует к 2020 году перейти на новые виды транспорта — летающие автомобили. По всей видимости первые аэротакси появятся в Дубае, возможно, в то же время запустят такие машины и в Далласе.

ZUK — всё

У Lenovo был суббренд — марка ZUK, особой популярности в России она не получила, хотя модель Z1 получилась вполне удачной. Но всё одеяло на себя перетянули другие китайские бренды, вот и не хватило места на рынке для ZUK. Выходит, что марка не прожила и двух лет на рынке.

iPhone 7 за 189 000 рублей

Отметить День Победы покупкой айфона в специальном исполнении? Бренд Caviar продолжает выпускать странные вещи.

Убийцу выдал фитнес-браслет

Американца обвинили в убийстве жены, молчаливым свидетелем стал браслет Fitbit. Статистика активности показала, что в 10 часов утра женщина ещё была жива, хотя муж утверждал обратное. По его словам на них напали дома в 9 утра, тогда и погибла его жена. Теперь полицейские проверяют факты заново.

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