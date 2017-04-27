Мобильная связь – неотъемлемая составляющая жизни современного человека. Сотовые телефоны сегодня есть практически у каждого. Производители регулярно совершенствуют гаджеты, ежегодно выпуская все новые и новые модели. Инновационные приборы напичканы всевозможными программами, приложениями, камерами. Дополнительные возможности не только расширяют функционал гаджетов, но и приводят к возникновению специфических поломок, вирусов и других неполадок. Чтобы вернуть работоспособность аппарату, необходимо обращаться в сервисный центр. Доверять ремонт стоит исключительно профессиональным мастерам, имеющим лицензию на осуществление деятельности и большой опыт работы.

Специалисты мастерских составили список наиболее частых поломок современных мобильных телефонов, исходя из заказов, поступающих в течение определенного промежутка времени. Сегодня наиболее востребованными являются сотовые с большими сенсорными экранами. Последние выходят из строя чаще всего. Связано это с неаккуратной эксплуатацией. Замена экрана – удовольствие не из дешевых. Сумма нередко составляет третью часть стоимости нового гаджета. Здесь все зависит от модели мобильного устройства. Осуществляется ремонт сотовых телефонов в короткие сроки если у мастера есть в наличии необходимые запасные детали. В противном случае мероприятие может затянуться на несколько дней.

Вторая наиболее частая причина обращения пользователей в сервисные центры – проблемы с зарядкой. Они возникают из-за неправильного использования зарядного устройства, приведшего к расшатыванию соответствующего гнезда. Стоимость замены последнего невысока. Но дальнейшая эксплуатация должна быть максимально аккуратной, так как «неродное» гнездо расшатывается гораздо быстрее.

Существуют и другие распространенные поломки. Это выход из строя клавиш, шлейфов, сбой программного обеспечения, повреждение корпуса, проблемы с динамиком и микрофоном, замыкание контактов и многое другое. Определить истинную причину неполадок сможет только специалист, имеющий специальное оборудование для диагностики. Многие сервисные центры предлагают эту услугу на бесплатной основе. Но диагностика может быть достаточно длительной. Это связано с тем, что некоторые проблемы определяются только после разборки устройства. После диагностики мастер определяет стоимость и целесообразность ремонта.