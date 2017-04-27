По каким критериям выбирать хостинг-провайдера, чтобы сайт надежно работал? Стоит купить виртуальный сервер или взять в аренду? Эти и много подобных вопросов интересуют потребителей телекоммуникационных и ИТ услуг.

Для начала следует разобраться, какой хостинг лучше и как они работают. Итак, виртуальный сервер не позволяет самому устанавливать и распоряжаться операционной системой. В случае неисправности или проблем с ресурсом вопросы придется решать с помощью хостинг провайдера. Другое дело – vps хостинг, который имеет операционную систему, множество программ и специальных возможностей, поэтому считается прогрессивным виртуальным сервером.

Технически VPS – это выделенные из физических хостингов виртуальные серверы, которые имеют мощности, не зависящие от нагрузок и работы оборудования. Один физический сервер способен организовать работу множества его виртуальных аналогов с определенными ресурсными возможностями.

VPS обладают большими преимуществами, так как с их помощью можно создавать множество сервисов, сайтов, а также прокси. При этом, что является очень важным, у пользователей данных устройств имеется отличная возможность обеспечить себя собственным VPN-сервером для защиты своей информации от прослушивания и других возможных действий злоумышленников. Вопрос безопасности в интернете для всех стоит на первом месте, поэтому лучше всего, что позволяет конфигурация – устанавливать VPN-сервер на собственном ресурсе.

Взять в аренду VPS или купить виртуальный сервер лучше всего в компании «Veesp», которая имеет многолетний опыт предоставления телекоммуникационных и ИТ-услуг и работает на собственной инфраструктуре в дата-центре уровня Tier II. Здесь всем желающим предоставляется возможность воспользоваться достаточно разнообразным сервисом. Сотрудничество с данной компанией – это практичное решение, так как:

используется самое современное оборудование, платформа на базе процессоров Intel Xeon E5v4 с оперативной системой и памятью DDR4;

есть большое количество предустановленных шаблонов приложений и ОС, посредством которых клиенты могут быстро развернуть требуемые CMS;

с каждым устройством бесплатно предоставляется IPv6 подсеть /64;

предусмотрена гарантия аптайма (SLA 99.9%).

Выделенные сервера задействуют некоторое железо и аппаратные средства физических хостингов. Стоит заметить, что они отличаются высоким уровнем надежности и бесперебойности. VPS востребованы еще и потому, что позволяют установить какое угодно программное обеспечение с любыми приложениями и количеством доменов.