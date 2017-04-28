В современном обществе уже нормой стали отношения на расстоянии. Увы, но это дань современному обществу. С одной стороны, это неплохо, так как соединяются половинки, проживающие на разных концах страны.

А огромным минусом является то, что люди долгое время не видятся друг с другом, и конечно же, очень скучают. Конечно, телефонные разговоры, видеозвонки, смс-сообщения — это все очень хорошо. Но куда лучше ощущать человеческое тепло, сердцебиение любимого человека, сообщает http://yuriblog.ru/.

Опираясь на это, разработчики изобрели кольца, позволяющее вам ощущать сердцебиение вашего партнера.

Новаторская разработка корпорации «TheTouch» в виде специфических колец позволит влюбленным парам и ощущать, и видеть сердцебиение своей половинки, даже будучи не рядом. Одно из колец под именем «HB Ring» оборудовано специальным сканером, который фиксирует биение сердца, и функционирует в паре со специальным приложением к телефону, который соединяет пару колец.

Носить эти украшения не составит никакого труда. Стоит отметить, что дизайнеры потрудились на славу. Кольца исполнены в одинаковом стиле, но в то же время подходят как мужчинам, так и женщинам. И не стоит бояться, что украшение не подойдет под ваш образ и стиль.

Исполнено оно в двух цветах, вернее в сочетании черного с красным. Согласитесь, это классика. И эта классика отлично впишется как в деловой стиль солидного бизнесмена, так и в непредсказуемый образ «фешн девушки».

Дабы узнать сколько ударов сделало сердце любимого человека, необходимо всего лишь два раза кликнуть на гаджет. На данный момент «TheTouch» рекомендует два образца умных колец — из нержавеющего метала и из розового золота. Цена металлического – 599 долларов США, стоимость другой модели куда больше, целых 3000 долларов. При постоянном применении «HB Ring» дает возможность 14 часов автономной роботы, а в щадящем режиме — неимоверные 160 часов. Размер аксессуара — от 16 до 21-го.

Как видите, вы можете выбрать и материал, из которого будет изготовлено ваше колечко, передающее сердцебиение. Есть вариант попроще, а есть для тех, кто привык жить роскошно.

Но если быть честными, цена немного кусается. Да, слышать биение сердца любимого человечка — это ни с чем не сравнимая роскошь. Но за деньги, потраченные на покупку этого устройства, можно будет съездить к человеку, обнять его, услышать голос, ощутить дыхание, насладиться поцелуем.

Источник: http://yuriblog.ru/