На каждом предприятии, офисе, фирме обязательно ведется учет рабочего времени. Каждому руководителю важно знать насколько продуктивно прошел рабочий день у сотрудников, и какую прибыль принесли они для предприятия. Для этого необходимо вести учет фактического отработанного времени, а не часы, которые он просидел в офисе. Классические программы контроля и учета рабочего времени не различают такие особенности затраченного времени, так, как эти программы устанавливают только факт присутствия в офисе.

Мы предлагаем узнать об этом больше из системы учета рабочего времени по принципу «Стахановец». Это система систематического контроля доступа и учета рабочего времени, система информативной безопасности предприятия и защита данных, мощные анализаторы рисков информационной безопасности, мониторинг эффективности сотрудников, способный распознавать полезную и вредоносную активность. Установив ПК «Стахановец», вы сможете защитить себя и предприятие от утечки информации, сможете контролировать использование интернета, фиксировать факт звонка и его длительность. Программный комплекс будет оповещать вас о запуске нежелательных или вредоносных программ. Главные особенности ПК «Стахановец» — это мониторинг клавиатурного почерка, мониторинг местоположения, доступ с мобильных устройств, отчеты. Все это довольно интересно, учитывая то, что большинство сотрудников нашего общества просто не догадываются о возможность подобного контроля.

Мы привыкли работать в крупных компаниях, где работой отдела кадров может быть только лишь проведения социальных опрос и ведения какой-либо отчетности, причем раз в год. Что говорить о работе подобной системы? Этот программный комплекс имеет несколько тарифов: полный контроль – позволяет определить эффективность сотрудников, узкие места и риски в бизнесе; легкий контроль – мощный инструмент мониторинга персонала, повышения эффективности труда и развития бизнеса; мобильный контроль – определяет маршрут, время и общение с клиентами по телефону для выездных сотрудников; родительский контроль – осуществляет мониторинг всех действий ребенка за вашим домашним компьютером. Все эти продукты вы можете приобрести в компании «Стахановец». Наши менеджеры помогут вам определиться с выбором того или иного пакета услуг даже через колл-центр. С нами ваше предприятие станет более успешным!