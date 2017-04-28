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Музыка «ВКонтакте» — плати или терпи

28.04.2017 18:00 164

«ВКонтакте» выпустила обновленное приложение под iOS и Android. Теперь можно отключить рекламу и слушать музыку в офлайн-режиме через приложение Boom, если платить по 149 рублей в месяц. Для начала можно воспользоваться бесплатной версией, режим предоставляется на 90 дней, но общая продолжительность сохранённой музыки не должна быть больше 1 часа.

Не хотите платить — хорошо, пользуйтесь бесплатной версией, но придётся слушать рекламу. Она будет работать как в мобильном приложении, так и в web-версии. Заодно в бесплатной версии не будет и офлайн-режима. Все удобства — только за доплату.

Сервис предлагает плейлисты с рекомендациями, создавайте свои подборки, а при желании можно объединяться в тематические сообщества для поиска музыки. Для красоты ещё и добавили обложки альбомов.

В соцсетях началось активное обсуждение нововведения. Одни пользователи с пониманием отнеслись к инициативе сервиса, других это привело в состояние ярости. Прямо как в старые добрые времена, когда убрали стену.

заходишь такой в аудиозаписи вк вчера и все норм… заходишь такой в аудио сегдня, а это не аудиозаписи, а музыка и говняный дизайн…

— A.M (@potatoes_blue) April 28, 2017

Я НЕНАВИЖУ ЧЕРТОВ ВК!! ТЕПЕРЬ МУЗЫКА ПЛАТНОЙ СТАЛА!!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ #vk

— Kirill Kharitonov (@kirillappls100) April 28, 2017

вам тоже не нравится "новая музыка" в вк??

— Маришка (@QPmarina) April 28, 2017

ох ура платная музыка вк СПАСИБОН

— Споки (@space_spock) April 28, 2017

ЕСЛИ ВК БУДЕТ ПЛАТНАЯ МУЗЫКА,ТО Я УЙДУ НА ЯНДЕКС.МУЗЫКУ Я ВСЕ СКАЗАЛА

— Отчаянный шиппер (@sterekonelove) April 28, 2017

Вообще стала неудобной музыка в вк

— If I Could Fly (@gyzel2000) April 28, 2017

Ладно
Обновленная музыка в вк мне нравится

— dramaqueen (@NataliyaIm) April 28, 2017

нынче музыка в вк — такой же щепетильный вопрос, как и отмена крепостного права в свое время

— леза лёха (@SydSummer) April 28, 2017

Не знают , как нажиться .
Музыка в вк теперь стоит 150р / месяц. Не хочешь платить? Слушай рекламу перед музыкой .

— Vlad Boldarev (@boldarev_vlad) April 28, 2017

Музыка в вк по подписке. Теперь могу смело переходить в твиттер окончательно

— ужас на крыльях ночи (@Darkwing_Fuck) April 28, 2017

Для таких людей музыка в свободном доступе вк оооочень сильно бьет по многим аспектам музыкальной карьеры

— бажа (@bazhatarniknik) April 28, 2017

Захожу такой в вк музыку послушать, а аудиозаписей нет!
Уже кирпичный завод открыл, а это оказывается вк обновочку закинул…
"Музыка" pic.twitter.com/tADHNpaQ4O

— Лжедмитрий IV (@kup_keep_off) April 28, 2017

Музыка вк платная стала а я как знал начал пользоватся спотифаем))

— Я у мамы тупенький (@gold_jenners) April 28, 2017

наконец то в ВК будет музыка в нормальном оформлении

— Freddy Mason (@ha_meow_on) April 28, 2017

Опять чёт с вк сделали…Музыка теперь выглядит странно…

Музыка «ВКонтакте» — плати или терпи 버찌 바게트 Музыка «ВКонтакте» — плати или терпи (@Woonitarium) April 28, 2017

Все равно в вк рано или поздно исчезнет музыка,я так думаю.
По сути это же пиратство(или как это называется) плюс авторские права #вкживи

— энтерпрайз'ЕГЭ (@daenerysmoreeee) April 28, 2017

Ой нравится как выглядит музыка вк pic.twitter.com/Os2IijNxJt

— рэдж (@tut_grustno) April 28, 2017

Музыка в ВК теперь платная будет! Хорошо для одних и катастрофа для других. Главное, чтобы хоть немного денег до музыкантов дошло!

— NICKEL (@djnickelmusic) April 28, 2017

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