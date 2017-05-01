В мире есть множество животных и растений, которые используют в качестве барометров, индикаторов температуры или предсказателей бурь, сообщает http://marafonec.com/. К примеру, Америка прославилась благодаря легендарному сурку-синоптику Филу, а кошки и собаки – отличные эксперты по землетрясениям. Что же касается мира спорта, здесь тоже встречаются животные, обладающие даром предсказания, правда иногда им свойственно ошибаться… Во время проведения международных футбольных турниров уже стало традицией прибегать к предсказаниям матчей животными.

Как известно, в настоящее время во Франции проходит чемпионат Европы по футболу. В связи с этим предлагаем вам познакомиться с животными, которые предсказывают исходы противостояний в разных странах. В зоопарке Кёльна обитает 17-летняя морская львица-оракул Астрид, предсказавшая, что сборная Украины одолеет немцев. Как известно, матч, который состоялся 12 июня, закончился со счётом 2:0 в пользу немцев, то есть, Астрид ошиблась. Результаты Евро-2016 с участием немецкой национальной сборной предсказывает также слониха Нэлли, обитающая в «Сафари-Парке» Ходенхагена, и коала Оби-Оби из лейпцигского зоопарка. Украинским «оракулом» на время чемпионата Европы назначен петух Пётр, которому обустроили местечко в фан-зоне, расположенной перед НСК Олимпийский. Самым известным предсказателем является осьминог Пауль, которого называли «немецким профессором предсказаний». Он обрёл популярность во время чемпионата Европы 2008 года. Восьминогий оракул специализировался на предсказаниях матчей сборной Германии.

Накануне матчей в аквариум к Паулю ставили 2 прозрачные кормушки, в каждой из которых был флаг сборной-соперника. Свой выбор осьминог делал, заползая в ёмкость, которая ему понравилась. Из 14-ти сделанных прогнозов он ошибся всего лишь 2 раза, а во время чемпионата мира 2010 он блестяще справился со своей задачей, угадав исходы всех матчей. К слову, когда Пауль умер (в 2010 году), в его родном оберхаузенском океанариуме приспустили флаги и выставили книгу соболезнований, а в последствие прах осьминога замуровали в памятник, который изображает его с футбольным мячом.

Источник: http://marafonec.com/