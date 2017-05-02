Работа бухгалтерии любой фирмы заключается в создании отчетов разной степени сложности. Такая работа выполняется использованием различных программных обеспечений. Если вы работаете в небольшой компании, бухгалтерская программа 1С: УНФ (управление небольшой фирмой), разработанная специально для ведения учета компаний с долей малого бизнеса, станет необходимой в в ежедневном ведении отчетов. В этой программе вся информация хранится в единой информативной базе: банковские и кассовые операционные движения, клиент-банк, календарь платежей; база клиентов; учет материалов, товаров, продукции; расчеты с клиентами, персоналом; заказ-наряды; проекты и акты выполненных работ и оказания услуг; планирование и учет производственных операций; планирование загрузки ресурсов компании; торговые операции; учет персонала; имущество, капитал; доходы, расходы, прибыли и убытки; планирование финансов.

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