От голосовых помощников никуда не деться — им пророчат большое светлое будущее. Люди постепенно привыкают к услугам умных ассистентов, преимущественно пользуясь смартфонами. А где ещё можно получить совет от виртуального помощника? Планшеты, ноутбуки, колонки. На колонки делают особую ставку, возможно, что летом на очередной конференции WWDC Apple анонсирует новое устройство — умную колонку с поддержкой Siri. Начинка будет довольно мощной — «железо» позаимствуют у iPhone 6s.

Это будет ответом на Amazon Echo с ассистентом Alexa и Google Home с Google Assistant. Устройство будет музыкальным — 7 динамиков и сабвуфер — поставил себе в комнату или на кухню и слушай музыку без проводов. Хороший повод распрощаться со старым музыкальным центром.

Поговаривают, что дизайн колонки будет напоминать нынешний Mac Pro, но это странно. Ведь Apple планировала переработать внешность своего топового компьютера, должна же быть связь между устройствами из разных линеек. Но это пока лишь догадки, подождём, что получится на самом деле.

Источник слухов — известный аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, он регулярно балует интернет-сообщество утечками данных. На этот раз он уверен в том, что Apple готовит некое аудио устройство, колонку, оно станет ещё одним жителем умного дома.

Судя по растущему спросу на такие устройства, Apple не может упустить новую нишу на рынке. В следующем году, судя по прогнозам продаж, умная колонка Amazon обгонит по продажам iPad. Конечно, это устройства из разных категорий, но если покупателям интересны колонки с говорящим ассистентом, значит, нужно выпускать такую технику.

Кстати, если вы помните, то в конце прошлого года была новость о том, что Apple перестанет выпускать точки доступа Apple AirPort Extreme и AirPort Time Capsule. А что, если новая колонка заодно заменит эти устройства? Тогда решение Apple с такой точки зрения получается логичным и обдуманным. Посмотрим, что получится на самом деле, а заодно и на творения конкурентов. Тот же стриминговый музыкальный сервис Spotify планирует выпустить некое новое аудио устройство.

Источник: 9to5mac

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