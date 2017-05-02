Microsoft будет создавать компьютеры лучше Apple, роботы будут печатать обувь специально под вас. Нейросети превзойдут текущие методы медицинского обследования, а Snapchat будет пытаться захватить весь мир. Девушки и мужчины из этого списка — креативные, эрудированные и идеалистические фантазёры, которые приносят технологии будущего в ваш дом. Вы можете не знать их имён, ведь они слишком заняты для интервью, но скоро о них узнает весь мир.

Люди на первом месте, код — на втором

Париса Табриз

Руководитель проекта Google Chrome

Как глава отдела безопасности Google Chrome, Париса провела 4 года над устранением уязвимостей, причиной которых стал человеческий фактор. Она заставила команду из 52 человек полностью переписать ключевые части программы избежав “пользовательских ошибок”. Благодаря ей Chrome предупреждает о небезопасных соединениях на 6-м уровне глубины.

2 миллиарда человек использует этот браузер. Многие не знают английский и не представляют как работает интернет.

Команда разработала самообучаемую систему для обнаружения тех самых “небезопасных” сайтов, в том числе не использующих HTTPS. “Безопасность людей — превыше всего. Дело не в любви к сложным задачам”. Табриз, чей отец — выходец из Ирана, также сделала акцент на трудоустройстве специалистов из других стран, где интернет-наблюдение ведётся на государственном уровне. “Вы не можете обеспечить безопасность людей, не понимая их проблем”.

Уолл-стрит может держаться на сотрудничестве, а не на конкуренции

Ричард Крейб

Основатель Numerai

Уолл-стрит — это самый жестокий капитализм, но и там находится место дружественным отношениях. Его фонд Numerai использует систему искусственного интеллекта для обработки сделок. Причём сам 29-летний математик из Южной Африки его не разрабатывает. Для разработки системы он использует открытые исходники и труды сторонних программистов, вознаграждая их биткоинами.

Он не хочет конкуренции на Уолл-стрит, поэтому привлекает к улучшению своего фонда похожие компании. И даже создал собственную цифровую валюту Numeraire для вознаграждения всех причастных.

Microsoft выведет из моды дизайн Apple

Кейт Шойк

Промышленный дизайнер Microsoft

Кейт Шойк не должна была оказаться в Microsoft. Она поступила в школу дизайна в Род-Айленде в 2009 году, где и привлекла внимание Microsoft своим необычным портфолио с идеями дизайна компьютеров. Работая над Surface, она помогла компании наконец превзойти Apple. Кейт создала те самые шарниры, которые сделали планшет съёмным. Она сделала устройства Microsoft не просто рабочими, а ещё и красивыми.

Наука поборет любые болезни

Ману Пракаш

Основатель Foldscope Instruments

Во время посещения клиник по лечению бешенства в Индии и Таиланде Ману Пракаш сделал вывод, что в отдалённых краях микроскопы бесполезны — они слишком дорогие и громоздкие. Поэтому он изобрёл “карандаш-микроскоп” — лёгкий, мощный и дешёвый инструмент, а в 2014 году представил бумажный микроскоп Foldscope, увеличивающий объекты в 2000 раз, но стоящий менее 1 доллара. Вскоре он превратил свою лабораторию в мини-фабрику и за один год отправил 50000 экземпляров всем желающим по всему миру. В начале этого года он представил бумажную центрифугу, которая может использоваться для диагностики малярии.

Оплата рекламы по ТВ — деньги на ветер

Джефф Лукас

Руководитель отдела глобальных продаж Snapchat

В марте выставление акций Snapchat стало третьей по масштабу сделкой в техноиндустрии, принеся доход в 3.4 млрд долларов. Теперь компании снова нужно думать, как заработать, ведь в этом году мультимедийное приложение шестилетней давности потеряло уже $1.2 млрд. Темп роста также уменьшился с 15 миллионов в каждом из трёх кварталов 2016 года до 5 миллионов в четвертом. Это вынудило компанию нанять Джеффа Лукаса, бывшего главу отдела продаж Viacom — его задачей стало поддержание прибыли компании, невзирая на присутствие Facebook, WhatsApp, Instagram с похожей функциональностью. Сейчас он активно ведёт переговоры пытаясь совершить сделку на сумму от 100 до 200 млн долларов.

Одного лишь шифрования недостаточно

Джон Брукс

Программист Ricochet

Службы обмена приложениями, например WhatsApp и iMessage, уже давно перешли на сквозное шифрование. Но непосредственного шифрования между пользователями до сих пор нет. Оно скрывает содержание сообщений, но никак не личность отправителя. 25-летний Джон Брукс создал приложение, способное зашифровать и персональный данные.

Ricochet использует технологии анонимности Tor, которые многие годы помогали скрывать веб-сайты. Но приложение скрывает ваш ПК. Также сообщения в чате передаются только между компьютерами без участия сервера, на котором может что-либо сохраняться.

Кремниевая долина может делиться прибылью

Лесли Майли

Президент Западного отдела Venture for America

Кремниевая долина демонстрирует невероятный уровень доходов. Но результаты этого мало видны за её пределами, а уж тем более в Центральной Америке.

“Технокомпании не ассоциируют Центральную Америку с тем “превосходством”, к которому они привыкли.”

Лесли хочет изменить это. В этом году он покинул должность руководителя отдела инженерии Slack, чтобы запустить программу “управляющий по месту жительства” в Venture for America. Проект призван развивать технопарки в крупных городах. Таким образом, Майли хочет дать толчок открытию стартапов вне Силиконовой долины. Ещё одна цель — поиск талантов.

Наши роботы созданы поэтами и музыкантами

Бет Холмс, Фара Хьюстон, Мишель Ригген-Рэнсом

Amazon Alexa

Появлению виртуального ассистента Alexa способствовала группа людей гуманитарных специальностей. Трое женщин формируют личность этого помощника. Мишель пишет ответы бота, Фара Хьюстон обеспечивает ожидаемость этих ответов, а Бет Холмс составляет словарный запас, исходя из текущих событий. “Главное — это пошутить в письменной форме”, говорит Хьюстон. Работа Ригген-Рэнсом связана изучением большого количества литературы и музыки, чтобы совершенствовать речь Alexa. Это помогает учить ассистента проявлять характер.

Трудности — это всегда разнообразие

Лаура И. Гомес

Основатель Atipica

Три года назад Лаура участвовала в группе по разнообразию с Facebook и Google. Тогда один из предпринимателей заявил: “Это не демократия, а кумовство. Google нанимает знакомых сотрудников из Twitter, который в свою очередь нанимает их из Facebook. Руководители — это чаще всего друзья”. Это подтолкнуло Гомес основать компанию по набору персонала согласно их навыкам — Atipica. Руководители привыкли отдавать предпочтение, например, инженеру из Google, несмотря на навыки. Лаура борется именно с этим. Также она помогает молодым талантам найти свою работу. Прошлой осенью компания привлекла 2 миллиона долларов инвестиций.

Музыка покинет студию

Стив Лейси

Музыкант

Большинство музыкантов работают в студии с инженерами и продюсерами, но не Лейси. Гостиница, машина, парикмахерская — что угодно, лишь бы не студия. Своим примером он доказывает, что хорошая музыка не обязательно должна веять профессиональностью звукорежиссёра. В феврале он выпустил собственный альбом и несколько синглов, выполненных полностью в GarageBand. Он просто подключает гитару к iPhone и поёт в микрофон. Это странно, но показывает, что наличие инструментов — не важный фактор.

Ему всего 18, он уже стал продюсером и записал песни с Джей Коул и Кендриком Ламаром. У него собственный стиль — смесь попа, соула и R&B.

Микробиология получила интеллектуальную окраску

Кристина Агапакис

Креативный директор Ginkgo Bioworks

Для биолога у Кристины довольно интересная роль — она собирает дрожжи и бактерии для создания организмов как для брожения, так и для косметики. Она является неким мостом, соединяющим техническую и творческую составляющую микробиологии. Агапакис часто спрашивает клиентов, как они используют её продукты и как сделать их лучше. Недавно французский парфюмер Робертет привлёк органических дизайнеров для создания дрожжей, которые будут способны воспроизводить запах розового масла. Для этого биологи вставили тот самый ген из роз в дрожжи, и всё получилось. И стоимость снизилась, и новые ароматы открылись.

Программисты, а не руководство будут делать ключевые изменения

Мацей Цегловски

Основатель Pinboard

В Твиттере @Pinboard написано: “Лавка с лимонадом в Силиконовой долине имеет 30 сотрудников, $45 млн финансирования, продаёт стакан лимонада по $9 и незаконно блокирует тротуар.” Аккаунт принадлежит сайту закладок, который создан польским веб-разработчиком Мацей Цегловски. Он создавал его с целью технической поддержки продукта, однако сейчас освещает новости Силиконовой долины.

В этом году реальность убьёт интернет, вытеснив его.

После президентских выборов, критика разработчика своей же индустрии обрела второе дыхание, привлекая новых последователей. (После отказа Facebook разорвать связи со сторонником Трампа Питером Тилем, Цегловски написал: “Facebook в своём совете директоров имеет человека, который замешан в сексуальных скандалах. Он откупился за 1.25 миллионом долларов. Это требует объяснений.”

В декабре многие компании отказались раскрывать данные своих сотрудников для создания реестра мусульман. В прошлом году Цегловски создал группу Tech Solidarity для противодействия правительству. Инициативу поддержали несколько громких имён. Цель — расширение прав сотрудников.

Китай будет руководить техноиндустрией

Конни Чан

Партнёр Andreessen Horowitz

Конни Чан имеет степень магистра по инженерии в Стэнфорде, где многие её однокурсники в будущем стали сотрудниками Facebook. Она была уверена, что знает, на каком этапе сейчас технологии. Но поездка в Китай разрушила её представление. В мессенджерах люди не просто общались. Они могут получить свидетельства о браке или рождении, оплатить коммуналку или проездной и даже доставить наркотики в одном приложении. Техноидустрия США уже не казалась эталонной. Мнение, что Китай просто подражает другим — не более чем стереотип.

Изучая китайские продукты, получаешь вдохновение.

Китай опережает США во всём и теперь Конни передаёт свой опыт молодым стартапам.

Нужна помощь в выборе вина? Поможет приложение, которое выберет его на основе ДНК

Джеймс Лу

Старший вице-президент прикладной геномики Helix

Достижения в области генетики помогают лабораториям читать тонны информации лишь по маленькому фрагменту. Исследователь Джеймс Лу и его напарники уже во всю применяют эти знания, чтобы вы могли узнать информацию о самом себе. Приложение First Helix расшифрует каждый фрагмент из 22000 генов и раскрывает намного больше данных, чем конкуренты. В планах — выбор вина на основе ДНК. Генетика поможет предотвратить заболевания. Больницы в Нью-Йорке уже заинтересовались проектом. Сам Джеймс раздумывает о составлении туристических маршрутов на основе ДНК.

Техники должны служить своей стране

Мэтт Куттс

Исполняющий обязанности администратора в Цифровой службе США

Мэтт Куттс мог бы уйти со своей должности после инаугурации нового президента, что, впрочем, и сделали многие из команды Обамы. Он остался руководить командой онлайн-портала для ветеранов. Если бы он ушёл, то не смог бы реализовать себя из—за своей чрезмерной патриотической позиции.

Организация заслуживает того, чтобы кто-то продолжал выполнять её миссию.

Он хочет убедить сотрудников Кремниевой Долины, что работа в Twitter не является единственной.

Роботы ускорят модные тенденции

Герд Манц

Вице-президент “команды будущего” Adidas

“Всех раздражает загрузка приложения длительностью в три секунды”, говорит Герд Манц, инженер-технолог и куратор команды новаторов в Adidas.

Он хочет реализовать “скоростные фабрики”, где люди заменены роботами. Две фабрики в этом году начнут работу в Ансбахе и Атланте, из конвейеров каждой будут сходить по 500 000 пар обуви в год. Автоматическая трёхмерная печать, роботизированная резка и компьютеризированное вязание разработают и пустят в производство новую модель за пару часов, хотя ранее это занимало 18 месяцев. Также ограниченным тиражом выйдут полностью настраиваемые кроссовки.

Искусственный интеллект поможет врачам лучше выполнять свою работу

Лили Пэн

Менеджер продуктов Google Brain

В 2012 году Google разработал ИИ, который мог распознать кошек в видео на YouTube. Эксперимент не выглядит серьёзным, но его методы помогли Лили решать более сложные задачи. Её команда использует нейронные сети для распознавания диабетической ретинопатии, ведущей причины слепоты среди взрослых в США.

Внутри лаборатории искусственного интеллекта Google Brain Пэн загружает в сеть тысячи изображений поражённой сетчатки, чтобы научить интеллект распознавать симптомы. “Это позволить лучше обследовать людей и в случае необходимости быстрее предложить лечение”, говорит Пэн, доктор медицинских наук.

Она не хочет заменить врачей — только разгрузить. Особенно, в бедных странах. На данный момент проходят испытания.

Microsats будет демократизировать космос

Уилл Маршалл

Соучредитель и генеральный директор Planet

Ультрачувствительные спутники, снимающие Землю с высоким разрешением, имеют один существенный недостаток: они могут поймать только часть поверхности. Именно поэтому в начале года компания Planet запустила на орбиту несколько недорогих кораблей, которые снимают весь земной шар ежедневно. “Мы надеемся расширить рамки”, говорит Уилл Маршалл, бывший учёный NASA. Благодаря им, можно обнаруживать места бедствия, контролировать урожай или добычу минералов по всему миру. Как только вы открываете какую-то новую технологию, находятся другие с более дешёвым аналогом.

По материалам Wired

Источник