Сегодня Microsoft провела конференцию, где показала новые продукты для студентов. Предлагаем вам краткий отчёт по этому мероприятию.

Как обычно, всё началось с приветственной речи СЕО Microsoft Сатьи Наделлы о том, что двигаться вперёд компании помогают наработки конкурентов, о большом взносе в образование игры Minecraft и что “вложение в обучение — это создание будущего мира”.

Далее с речью выступил исполнительный вице-президент Microsoft Терри Мейерсон, он представил новую Windows 10 S — преемницу Windows RT, предназначенную для работы на переносных устройствах. Упор сделали на удобство для учителей, они могут искать что-то в интернете, помечать прямо на странице и показывать всё ученикам. Поскольку приложения можно ставить только из Windows Store, система предложит либо аналог из Магазина, либо переход на версию Pro.

Важное нововведение в системе: все настройки можно перенести на флешку, вставить во время «чистой установки» на другой компьютер, и все данные автоматически вернутся.

Новые ПК для учеников стартуют по цене $189. Обновление на S с Pro доступно бесплатно для учебных учеников в комплекте с Minecraft Education Edition и Office 365.

Показали и кейс использования Microsoft Teams — группового чата, в который можно добавлять лекции, обсуждения для последующего просмотра учениками. Учителя могут связаться с учениками по видеосвязи, а также следить за выполнением домашнего задания, подсказывая им что-то в реальном времени. Релиз состоится летом, а превью доступно уже сегодня.

Что же такое Minecraft Education Edition? Это специальная версия игры, управление в которой происходит с помощью кода. Точнее, его визуализации — инструкций Scratch. Задали действия и смотрите, как они выполняются в игре — строятся здания, вырубаются леса и так далее.

Очаровательная девушка Эми Хэнсон показала нам, как просто использовать встроенные инструменты. Создав 3D-модель Солнца в Paint 3D, она вставила её в PowerPoint и добавила ей анимацию. Далее она скопировала 3D-модель робота на изображение с камеры в реальном времени и сделала снимок. Функция работает во всех устройствах.

Конечно, отметили и значение дополненной реальности в обучении — показали и возможность виртуальных путешествий, и сценарии, когда перед глазами появляются человеческий скелет, ноты или учебник.

Новым продуктом стал и 3D4Medical, который поможет медикам и студентам рассмотреть работу всего тела вплоть до нервов мозга и скелета. Мышцы можно заставлять работать и двигать части тела.

Топ-менеджер Microsoft Панос Панай представил Microsoft Surface Laptop с Intel Core i7 и Windows 10 S. Пространство вокруг клавиатуры обтянули текстурированной тканью, такого ещё не было. Для ноутбука предлагают 4 цвета — красный, тёмно-серый, светло-серый, чёрный.

13.5-дюймовый экран с соотношением 3:2 и самой тонкой LCD-матрицей в мире. Да-да, он открывается одной рукой. Интересной функцией стало создание заметок при помощи Surface Pen прямо на видео. При повторном проигрывании они останутся на той же секунде, когда это сделал пользователь.

And here's the Surface Laptop in blue and gray. #microsoftEDU pic.twitter.com/S5t2ETwVOp

— Raymond Wong (@raywongy) May 2, 2017