Xiaomi в прошлом году показала флагманский Mi 5, через несколько месяцев обновила его до Mi 5S, а в конце этой зимы анонсировала Mi 5C. Выходит, раз Mi 5C появился позднее, значит, он лучше? Нет! Забегая вперёд, скажу, что это своего рода эксперимент для Xiaomi, так что если вам нужен недорогой телефон небольших размеров с топовой начинкой, то Xiaomi Mi 5 и Mi 5S по-прежнему заслуживают внимания.

Зачем же тогда Xiaomi выпустила Mi 5C с процессором собственной разработки, определив его в средний класс? Видимо, дух авантюризма и тяга к экспериментам не дают покоя. Xiaomi Mi 5C — новый представитель компании в ценовой категории «устройство за $200», вот и разберёмся, чем он хорош.

Дизайн

Легко купить устройство, когда устраивает телефон с большим экраном. А если такой не подходит и нужно что-то поменьше? Почти все современные флагманы получают дисплеи с 5,5-дюймовыми диагоналями, а то и больше.

Xiaomi Mi 5C мне очень понравился размерами, он небольшой и не мешает в кармане джинсов или лёгких брюк. С наступлением жаркой, почти летней погоды пришла новая проблема — громоздкие телефоны с большими экранами с трудом влезают в одежду. У Mi 5C, напротив, такого недостатка нет, он тонкий, лёгкий и компактный.

Под рукой у меня нет Mi 5 или Mi 5S (обзор), чтобы вживую сравнить разные телефоны, но ощущения остались в памяти, Mi 5C мне понравился больше. Тут уже нет острых бортиков и точёных краёв, он удобнее.

Вообще его дизайн мне напомнил ранее протестированный Huawei P10 (обзор), есть что-то общее между ними. Да что тут говорить, по ощущениям в руке он не хуже iPhone 7 в таком же матовом чёрном корпусе, Xiaomi в этом плане молодец.

Как обычно, собран телефон отлично, придраться не к чему, выбирать можно из нескольких расцветок корпуса, ко мне приехал вариант в чёрном цвете. Ещё бывают версии в розовом и золотистом, почему бы не выпустит в более ярких цветах для разнообразия?

Матовый металлический корпус разбавлен небольшими глянцевыми вставками вверху и внизу, смотрится всё просто и лаконично, аккуратно.

Почему Xiaomi решила, что узкая и тугая кнопка под экраном со встроенным сканером отпечатков — это удобно? Не знаю, странный выбор. Привыкнуть, конечно, можно, но тут столько свободного места, что влезла бы и клавиша покрупнее.

По бокам от механической кнопки расположены сенсорные клавиши, они обозначены неяркими белыми точками — это подсветка. Если приходят новые сообщения или остались звонки без ответа, тогда будет мигать световой индикатор над экраном.

Экран

Xiaomi выпускает уже не первый телефон с узкими рамками, пусть они тут и не такие узкие, как на старшем Xiaomi Mi Mix. Диагональ — 5,15 дюйма, разрешение 1080х1920 точек, IPS-матрица под защитным стеклом с закруглёнными краями и хорошим олеофобным покрытием. Экран мне понравился: картинка яркая, цвета сочные, да и на улице всё хорошо видно. Чёрный цвет — «очень чёрный», почти AMOLED.

Начинка

Xiaomi решила, что пора бы и самим выпускать процессоры. Зачем это надо, когда можно закупать чипы у Qualcomm? На худой конец, у MediaTek. Когда возможности позволяют выпускать и собственные процессоры, это и практично, и престижно. Удобнее адаптировать начинку телефонов «выжимая» максимум. Производителей мобильных чипов не так много: Apple, Huawei, Intel, MediaTek, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, теперь к ним присоединилась и Xiaomi.

Новый процессор называется Surge S1, это 64-битный чип с 8 ядрами и частотой 2,26 ГГц и графикой Mali T860. Объём оперативной памяти 3/64 ГБ, слота под карту памяти нет.

Если вы ходите с Xiaomi Mi 5 или Mi 5S, тогда результаты бенчмарков вас удивят — Mi 5C почти в 2 раза слабее старших братьев. Вот если бы Surge S1 стал альтернативой топовым Qualcomm, это было бы интересно, а так — ничего особенного.

Middle class

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Телефон работает с парочкой Nano-SIM, но как пишут пользователи, у российских покупателей с этим телефоном могут быть проблемы, во время разговора по телефону «отваливается» сеть. Mi 5C переключается с 4G на 3G, бывает, что сеть пропадает, когда разговариваешь, соответственно, связь прерывается. Да и в режиме ожидания возможны подобные проблемы, смотря где вы живёте и каким оператором пользуетесь.

Я ходил с SIM-картой «Билайн» в Москве, у меня LTE работает нормально и проблем с передачей данных не было, в настройках телефона я ничего не менял. Но на всякий случай предупреждаю, что могут возникнуть сложности.

Разъём под наушники отправили на верхний торец, гарнитуры в комплекте, как обычно, нет, поэтому слушал со своими. Подключил «вражескую» гарнитуру Meizu HD50 — телефон играет чисто, звонко и громко. С беспроводными Bose SoundSport Wireless музыка тоже звучала приятно. Вот динамик тут качеством не блещет — похрипывает и не годится для публичного воспроизведение любимой песни коллектива «Грибы» про тающий лёд.

У телефона есть ИК-порт, с его помощью можно управлять техникой. Например, телевизором, я пробовал телефон в связке с Panasonic VT60 через приложение Mi Remote.

У меня был Mi 5C на Android 6.1 и MIUI Global 8.1, система руссифицирована, по работе вопросов нет, всё работает стабильно.

Камера

Основная камера на 12 мегапикселей тут проще, чем в старших моделях с более светосильной оптикой: у Mi 5 — 16 мегапикселей, у Mi 5S — 16. Судя по тому, как снимает MI 5S на последних прошивках, Xiaomi активно дорабатывает софт, не забывая исправлять ошибки после выпуска телефонов в продажу.

Возможно, то же самое будет и с Mi 5C, пока что камера работает не совершенна. Замечу, что мой образец в ряде случаев сильно «мылил» левую часть кадров. Проблем с цветопередачей нет, зато как только пропадает солнце, на снимках появляются шумы. Mi 5S будет фотографировать лучше, пусть и стоит немного дороже.

Время работы

В комплекте с телефоном идёт блок питания на 5В и 2,5А, который заряжает Mi 5C очень быстро — на полную зарядку уходит всего один час. Так что относительно быстрая разрядка компенсируется хотя бы таким образом.

Емкость аккумулятора 2860 мАч, процессор в телефоне выполнен по древней 28-нм технологии, вот и об энергоэффективности речи нет, это не более современный Snapdragon 625. Зарядки на день хватает, но без игрушек. Если будете играть, тогда смартфон разрядится за 3 часа, тут ничего особенного. Под нагрузкой телефон нагревается, не кипятильник, но ладони во время игр обжигает, это неприятно.

Цена

Заявленная цена Xiaomi Mi 5C в Китае — 1499 юаней, это около $220. На Aliexpress телефон продаётся чуть дороже, выходит около 14 000 рублей. Если добавить 2-3 тысячи рублей, то уже получаете более мощный Mi 5S. Цена такого же «серого» телефона в Москве — те же 14 000 рублей, забавно, разницы с Китаем уже никакой нет, только ждать не надо.

Мнение

Xiaomi Mi 5C — это странный телефон. Если судить по названию, то он вроде как относится к старшей линейке, но фактически — обычный телефон среднего класса. Он получился очень симпатичным, а вот производительность подкачала.

К чему приведут эксперименты Xiaomi в будущем, посмотрим, но пока что Mi 5C не следует правилу «много мощности за небольшие деньги».

Для примера можно взять Xiaomi Redmi 4 Pro (обзор): работает дольше, производительность выше, а стоит меньше, чем Mi 5C. Если нужен недорогой и производительный телефон, тогда это более интересный вариант. Если нужно устройство классом выше, то у той же Xiaomi есть Mi 5 или Mi 5S. Они обойдутся немного дороже, но разница в цене небольшая, она того стоит.

Мне Xiaomi Mi 5C понравился дизайном и сочным экраном, но возможные проблемы с поддержкой частот и не ахти какая автономность вообще не радуют. К чему лишние проблемы за свои деньги, когда можно выбрать менее проблемные телефоны.

Не понравилось

Нет NFC

Средняя автономность

Невысокая производительность

Проблемы с поддержкой российских частот

Понравилось

Тонкий, удобный

Отличный экран

Быстро заряжается

Громкий и чистый звук в наушниках

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