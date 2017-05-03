Правительство активно начало борьбу с “устаревшими” постройками: Сергей Собянин сообщил о намерении выставить на голосование по реновации около 4500 пятиэтажек. О необходимости сноса будет проведёт опрос жителей каждой квартиры из этого перечня домов. Сам список размещён на сайте.

С самого начала планировалось снесение 8000 домов, но большинство жителей оказались против, список пришлось сократить: на данный момент в нём 4566 домов из 85 районов “старой” Москвы и ТиНАО. Всего в этих панельных и кирпичных домах проживает около 1 млн человек. Голосование продлится с 14 мая по 15 июня, а результаты опубликуют через месяц-два после окончания. По словам Собянина, всё абсолютно добровольно.

Некоторых районов реновация не коснётся. Это Хамовники, Якиманка, Арбат, Замоскворечье, Мещанский, Тверской, Гагаринский, Тёплый Стан, Вешняки, Восточный, Новокосино, Преображенское, Дорогомилово, Крылатское, Тропарево-Никулино, Аэропорт, Беговой, Восточное Дегунино, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Ховрино, Хорошевский, Бибирево, Лианозово, Северное Медведково, Куркино, Строгино, Зябликово, Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Братеево, Капотня, Марьино, Некрасовка, Печатники, Матушкино и Савелки.

Отдать свой голос можно в “Активном гражданине” или в любом центре госуслуг “Мои документы”, голосование доступно как собственникам квартир, так и нанимателям. Если собственник или наниматель не приняли участие в опросе, их голос автоматически засчитывается “за”. Если число квартир, поддерживающих реновацию, превышает ⅔ от общего числа квартир, дом принимает участие в программе. Предложение принять участие в опросе будет направлено на e-mail и в sms, а также размещено на доске объявлений дома.

В мэрии утверждают, что разработали процедуру предоставления новой равнозначной квартиры в том же районе (кроме ТиНАО и Зеленограда) с новым ремонтом. Переселение в другой район осуществляется при желании жителя. Улучшение условий — за дополнительную плату. Очередность будет зависеть от наличия свободных квартир. Мэрия пообещала взамен “качественное жилье по современным проектам”.

Проект вызвал нарекания у юристов, так как обещанное жилье будет равнозначным по метражу, но не равноценным по стоимости. Предложенный дом может быть размещён дальше от метро и не иметь продвинутой инфраструктуры. Все нормативы отнесены к компетенции застройщика, а при участии в программе право собственности передаётся “фонду содействия реновации” в обмен на обязательство предоставить новое жилье. Проект сейчас на доработке по инициативе Президента.

Решение о поэтапном сносе домов 1957-1975 гг. принято ещё в 1985 году, а в 1999-м начался непосредственно сам процесс. Последние самые старые дома должны снести в течение этого года. Власти планировали “не входить во второй этап сноса”, пытаясь улучшить состояние капитальными ремонтами, но сейчас сделать это уже невозможно.

Источник: Ведомости

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