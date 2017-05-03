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Роскомнадзор начал блокировать торрент-анонсеры

03.05.2017 14:00 164

Роскомнадзор опубликовал заявление о начале блокировке анонсеров популярных торрент-трекеров, что замедлит скорость раздачи, а, значит, и скачивания, поскольку именно анонсеры отвечают за обмен данными пользователей для взаимодействия во время скачивания файлов.

О начале нового этапа блокировок стало известно из поста на официальной странице Роскомнадзора в Facebook.

Ведомство планирует блокировать серверы по IP, таким образом замедлив скачивание. Некоторые уже назвали это “массовой атакой” на трекеры, а крупнейший торрент-ресурс RuTracker месяц назад разместил инструкцию, что делать в таком случае.

Источник: The Village

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