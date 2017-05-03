В Москве мне доводилось быть дважды. Оба раза по 2 дня и те с рабочим визитом, в рамках которых видел не Москву, а отель Radisson и отдельные эпизоды: пробку, метро и ещё раз пробку. Это было года три назад, пресс-тур с Nokia, презентация каких-то смартфонов Lumia на берегу местной «речушки». С прошлого визита в столицу запомнилось три вещи: во-первых на презентацию Nokia пригласила местных «селебов». Помню, был Малахов, приехал на жёлтом «мустанге» и ещё звезды разного «калибра». Зачем компании приглашают на свои мероприятия всех этих людей, да ещё и платят неплохие гонорары, мне, если честно, не понять.

Во-вторых, запомнилось то, что на следующий день я запланировал аж 5 встреч! Те, кто живёт в Москве, наверно уже улыбнулись. Короче, в Москве нереально сделать 5 встреч за сутки, большую часть времени придётся простоять в пробках.

В-третьих, перед тем как вылетать в пресс-тур, я написал московским коллегам, говорю мол, давайте увидимся на «ивенте». Половина людей ответила приблизительно так: «Да нет, ты че, это в другом конце города, ехать далеко, мы не приедем». Ну, то есть, я, человек из Одессы, прилететь смог, а люди, живущие в Москве, приехать никак не смогли.

В этот раз мой визит был так же рабочим, но многое изменилось за эти годы. Отношения между Украиной и Россией сами знаете какие. Ехал я к ребятам из Wylsacom Media, со многими давно знаком в реальной жизни, с некоторыми пришлось знакомиться впервые.

Мне всегда было интересно сравнить цены, сервис, удобства/неудобства. Есть чем поделиться в итоге.

Попасть в Москву из Украины стало чуть сложнее. Теперь перелёт с пересадкой через Минск. Трудность в том, что на один день у вас не получится слетать. В одну сторону можно добраться часа за 3-4 с учётом пересадок, а вот обратно в этот же день не вариант, ожидание в Минске от 4 до 18 часов.

Поэтому я летел на 2 ночи. Стоимость перелёта из Одессы и обратно 15 500 рублей (7200 грн, или $271). Это дорого. Можно улететь на $50 дешевле из Кишинёва, и для меня как для жителя Одессы это целесообразней, так как из Кишинёва перелёт прямой без пересадок. Правда дорога на Кишинёв займёт около 3 часов на автомобиле. В следующий раз попробую именно этот маршрут.

Первая сложность, с которой столкнулся – абсолютная не приспособленность Одессы к авиаперелётам. Совсем недавно у нас открылся второй аэропорт. Большое современное строение, которое по какой-то причине открыто только для внутренних перелётов. Все внешние перелёты осуществляются из старого аэропорта, который находится через дорогу от нового, по своему размеру и внешнему виду он напоминает старый зачуханный автовокзал.

Если вы когда-то решите прилететь в Одессу — готовьтесь, вы попадаете именно сюда. Помню год назад прилетал из Барселоны, и минут 15 мы просто простояли на территории аэропорта, двери были закрыты. То есть двери просто забыли открыть для всех прибывших. Звучит смешно, и мы тогда тоже смеялись. Просто стояли все пассажиры самолёта и ржали.

В этот раз в зловонном помещении аэропорта Одессы, куда, напомню, направляют все внешние рейсы, случился казус. Три рейса, в Минск, в Вену и в Прагу сформировали одну огромную очередь на проверку багажа. Одни двери, одна общая очередь. Каждый рейс уже объявлен на посадку. В итоге пропускали по 5 человек без детального осмотра, и каждый самолёт задержался на 1 час. А все почему? Потому, что непонятно кому пришло в голову новый аэропорт, размером с город, открыть для несчастных внутренних перелётов, которых можно пересчитать по пальцам руки черепашки ниндзя.

Поверьте, после таких процедур, прилёт в аэропорт Минска покажется раем. В целом аэропорт в Минске понравился. И цены хорошие и персонал очень приветливый.

Москва. Прилетал я в аэропорт Жуковский. По словам местного населения, это вообще «неведома зверушка». А мне понравилось. Это маленький аэропорт. Все процедуры проверки очень быстрые. Местный милиционер вежливо предложил пройти миграционный контроль, а узнав, что в я Москву на два дня, сам за меня и ответил — «Вам он не нужен».

Расстояния от аэропорта до центра города какие-то нереальные. В Одессе до аэропорта ехать в час пик не больше 30 минут, я из дому добрался за 15 минут на автомобиле. Но в Москве аэропорты расположены… не в Москве. Для меня это странно. Воспользовался Uber и машинка приехала за мной ровно через минуту. Товарищи предупредили сразу «В ГОРОД НА ТАКСИ НЕ ЕДЬ, ТУТ РЕПЕТИЦИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА». Доехал до ближайшей станции метро. Благо, метро я люблю и чувствую себя в нем, как рыба в воде.

Зашёл, купил карту «Тройка», зарядил её на 10 поездок. Вышло все вместе 450 рублей. Пересчитал на украинскую гривну и сразу подметил — проезд в два раза дороже, чем в Киеве.

Делаю первый шаг к фуникулёру и меня радостно встречают ребята в форме. Вежливо просят показать содержимое рюкзака. Молодцы, отрабатывают. Я даже не удивился, мой внешний вид во всех странах мира обращает на себя внимание. В Германии меня все местные мусульмане принимают за своего.

До центра города, Лубянки, ехать 12 остановок метро и тут я понимаю, сколько бы мне пришлось ехать на автомобиле. Про себя думаю «Господи, да как они тут живут, пол жизни тратят на дорогу».

Отель снял буквально в нескольких метрах от Красной Площади. Называется Seven Hills. Самый простой отель, с минимальными удобствами. По меркам Москвы и учитывая месторасположение в самом центре столицы, цена в 4500 рублей за ночь оказалась, как мне потом сказали, оказалось «шарой». Перевёл в гривну, в Киеве отель такого же уровня, может чуть свежее, будет в два раза дешевле. Разница лишь в том, что в Москве, будто всегда ожидают резких и аномальных похолоданий, потому что топили в отеле, как в аду.

Про еду хотел написать побольше, да не получилось. Питался редко и что попадало под руки. В отеле заказывал завтрак, цена 300 рублей. Такой же, как в самых простых отелях Украины, только в два раза дороже. Но для Москвы, как я понял, это нормальный ценник. На выбор омлет, глазунья, два вида каши и всякие снеки. Кофе, соки, тосты и сыры.

Отведал русских блинов в Теремке. Долго улыбался после фразы: «Ваши блины готовы, Сударь». CEO компании Теремок не разделил моего настроения относительно подобных обращений после отметки в Twitter’е.

Сходил на Красную Площадь, зашёл в Гум. Ребята сводили на смотровую площадку. Какой вывод могу сделать о городе? Все просто, огромный город накачанный деньгами, идеальное место для потребительского образа жизни. Достать можно буквально все. Я зашёл в детский магазин и пожалел, что со мной нет сына. У нас нет такого выбора товаров даже в самых крупных детских центрах. Скупился и поехал домой.

В Москве, безусловно, есть свой прикол. Люди куда-то спешат, все чем-то заняты. Часто ловил себя на мысли, что картинка за окном вообще не отличается от Киева. Мне, как жителю одного из самых компактных городов, Одессы, интересно все это наблюдать. Киевлянам в Москве будет привычней, но не мне.

Безусловно, за один короткий визит невозможно делать вывод о городе. Москва заряжена на рабочую атмосферу, это чувствуется по людям, по настроению и по тому, как протекает время. Его вообще не хватает. Постоянный «движ».

Одесса в этом плане другая, у нас «регги-стайл», мы даже работаем отдыхая. В конце месяца мне предстоит ещё раз слетать в Москву, но если честно, желания посетить какие-то туристические места, вообще нет. Сугубо по делам, сугубо за результатом.

Москва это не то место где мне хотелось бы отдыхать. Общение между москвичом и одесситом налаживается в считаные секунды. Все друг друга понимают с полуслова, политические вопросы не затрагиваем, хотя, когда дело доходит до этого, получаются смешные ситуации: москвич отмечает, что все разрушается на его глазах, кризис, политические конфликты. После смотрит на меня и вспоминает, что тут Украина как-то выкарабкивается и существует. Быстро осознает, что выглядит забавным со своими утверждениями и проблемами в моих глазах, в глазах человека, гибель государства, которого предрекают который год подряд.

Так и живём, пытаемся поддерживать связь несмотря ни на что. Я знаю, как к моим словам могут отнестись у меня в стране, хотя я окружил себя адекватными людьми, разделяющими мою точку зрения. Глупо ограничивать себя в свободе передвижения и общения.

P.S. Обратный перелёт у меня был из Домодедово, до которого я добирался 2 часа 40 минут. Благо есть Uber и по какой-то случайности ко мне приехал Mercedes C-Class в тюнинге от AMG с движком 6,3 литра.

Расстояние от центра до аэропорта около 60 км и это удовольствие мне стоило 1300 рублей. Это первый раз, когда затраты в Москве можно считать выгодными. В Киеве или Одессе на такой машине и за такое расстояние мне пришлось бы заплатить вдвое больше.

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