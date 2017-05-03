Среда, 3 Мая

Тим Кук проведёт благотворительный обед в Apple Park

03.05.2017 12:00 0

Ежегодно Тим Кук совместно с Charitybuzz проводит благотворительную акцию, в ходе которой предлагает пообедать с собой, купив билет. В этом году ценность самого дорогого билета особенно высока — пропуск в новый Apple Park. Цена такого удовольствия — 100 000 долларов, которые пойдут на нужды Общества по правам человека.

Торги продлятся до 16 мая, а два человека, заплатившие больше всех, получат заветные билеты в новый кампус Apple.

В предыдущие годы удалось собрать следующие суммы:

  • В 2016 году — 51 000 долларов США
  • В 2015 году — 200 000 долларов США
  • В 2014 году — 330 000 долларов США
  • В 2013 году — 600 000 долларов США

Благотворительный обед станет первым в новом кампусе, который лишь недавно открыл свои двери некоторым сотрудникам компании.

Источник: 9to5mac

Источник

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Тим Кук проведёт благотворительный обед в Apple Park
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