Решил в формате десяти фактов изложить свои мысли про Mass Effect: Andromeda, в игре провел порядочно времени, построил четыре аванпоста, прокачался как положено, все про игру понял, ненавижу ее, люблю и в корне не согласен с теми, кто называет «Андромеду» гавном. Поехали!

Факт номер 1

Всегда есть проблема с теми, кто фанатеет от того или иного произведения. Приведу простой пример, вот скоро должна выйти «Темная башня» по Стивену Кингу, фильм, где Стрелка играет Идрис Эльба, а Человека в черном играет Мэттью Макконехи. Это, на мой взгляд, полная жопа — должно быть наоборот и никак иначе.

Я читал все книги. Я заказывал из США комиксы. Я покупал комиксы про «Темную башню» у нас. У меня до сих пор есть все бумажные книги серии. Считаю, что это классика, что нужно всем прочитать «Темную башню», что Кинг тут превзошел сам себя!

Когда я посмотрю кино, то наверняка скажу — что это за бред???? Что за уродство???? Что за издевательство над ВЕЛИКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ???? Но, найдутся люди, кому понравится. Вот такая же ситуация и с Mass Effect: Andromeda; фанаты морщатся и плюются, те, кто когда-то запускал первую-вторую часть, бросил, не понял, вполне могут кайфануть сейчас. Как я — культовый Mass Effect пропустил (простите, бывает), Andromeda ОЧЕНЬ нравится.

Факт номер 2

Хотя, нравится-то нравится, но порой хочется ее снести и забыть. Дебильные диалоги тут можно и нужно порой проматывать, хотя, тогда велик риск промахнуться с выбором правильного ответа — причем, промахнуться можно так, что провалишь задание или случайно признаешься в любви существу твоего же пола. Следите за предложениями, помеченными большим сердцем! Однотипные побочные задания — бесят. Похожие важные задания — тоже бесят! С другой стороны, ну а чего вы хотите.

Играем за Первопроходца а у него не особо оригинальные задачи, если задуматься. Найти площадку для размещения аванпоста. Поставить аванпост. Наладить поставки ресурсов. Разрешить конфликты с местными. Если не получится это сделать дипломатическими методами — значит, атакуем. То есть, все вполне логично.

Факт номер 3

Не забывайте, что вся «побочка» вполне может остаться за бортом — никто не запрещает идти по сюжетным заданиям, изредка отвлекаясь на что-то интересное. Мне сейчас интересно лазать по пустынным планетам, потому что там все красиво, но потом я снова вернусь к основным задачам.

Факт номер 4

И тут все так — игрок находится в максимально комфортных условиях. На нормальном уровне сложности очень тяжело погибнуть, пара соратников действительно может помочь, когда врагов очень много, очень много внимания уделено вашим боевым навыкам — каждый для себя найдет собственную тактику, но мне не нравится биотика, нравится техника. Поставил турель, вытащил снайперскую винтовку, взлетел, завис, выстрелил, хедшот, перезарядился. Кстати, именно схватки заставляют любить Andromeda — после однотипных квестов хорошо слетать на планетку, где куча кеттских баз и отвести там душу.

Факт номер 5

В одном обзоре игры прочитал, что тут плохой звук — ну, это смотря на чем слушать. Играю я на PS4 Pro, к телевизору подключен саундбар Bose Solo 15 Series II, каждый раз при перезарядке оружия испытываю неописуемый восторг. Звук сочный, продуманный, для каждого оружия свой! Слышали бы вы, как вылетает магазин или как движется затвор снайперской винтовки — очень круто.

Всегда говорю, если у вас PS4, потратьте деньги и на хороший телевизор, и на хороший звук, совсем другие ощущения от игры. Ну, не знаю, это как +100 ко всем эмоциям. В Andromeda так вообще заморочились со звуками, каждая планета звучит по своему, каждый образец оружия, как ваш, так и соратников, это очень сильно влияет на атмосферу в целом.

Факт номер 6

Насчет брони и оружия, тут вроде куча всего, можно покупать, можно разрабатывать, можно находить — но вам надо знать лишь два момента. Чем больше циферка в конце, тем круче. Остальное можно продавать. Это первое. Второе — не надо экономить деньги, кое-какие интересные образцы встречаются только у торговцев и после покупки вы сразу поймете, насколько проще стало уничтожать тех же Архитекторов.

Заморочиться с калькулятором тут есть над чем, некоторые моды брони или оружия добавляют патронов в магазине, но снижают урон, другие улучшают пробивную силу, но увеличивают вес, общий вес влияет на скорость восстановления «ульты», чем меньше вес, тем скорее снова можно выстрелить оглушающей гранатой (она отлично звучит, кстати). Не хочется заморачиваться — не заморачивайтесь!

Повторюсь, игра комфортна, как любимое кресло — справиться можно с любыми врагами без особых заморочек, каких-то мега-загадок тут нет, подбор снаряжения по вкусу не составляет труда. Посоветую не торопиться и не пугаться обилия информации, потихоньку со всем получается разобраться. Ну а если возникнут проблемы с расшифровкой глифов, всегда можно подсмотреть информацию в сети. Или купить отмычку для кода!

Факт номер 7

Про что Mass Effect: Andromeda? Я, конечно, не буду пересказывать и так всем известный сюжет; игра очень понравится тем, кто недавно купил PS4 и только начинает осваиваться с джойстиком, если вы из таких людей и полюбили Horizon: Zero Dawn, смело берите Andromeda и осваивайте миры. Потом уже можно переходить к более замороченным играм или даже к Dark Souls.

Понимаю, за что не любят Andromeda продвинутые игроки, она простая, она какая-то мультяшная, тут нет драматизма и даже после стольких часов игры я с трудом вспоминаю имена главных героев. Что тут мне лично нравится — уже упомянутый комфорт, отсутствие какой-то претензии, спокойная среда для отдыха после работы.

Заглянул вечерком, часик-два побегал, что-то поделал, отправился спать. Разве нет места для таких игр? Когда покупал Mass Effect не ждал подобного, ждал, что соглашусь с многочисленными рецензентами — а вот, залип, и чем дальше, тем интересней.

Факт номер 8

В первые несколько часов игры советую следовать основной сюжетной линии, не отвлекаться на «побочку», сколь соблазнительными не кажутся задания. Все еще будет позже! Поставьте аванпост на Эосе, погоняйте там на «Кочевнике», освойтесь, потом уже двигайтесь дальше. Еще раз — торопиться некуда.

Как и Horizon, игра на PS4 Pro выглядит отлично, но чудесных закатов и восходов тут не найдете — лучше любоваться на оружие, чем забираться куда-то на горку и пытаться оценить местный пейзаж. Кстати, для «Кочевника» у торговцев можно купить камуфляж или окрас, разные полезные дополнения, если есть деньги, советую сделать это. Жаль, нельзя поставить турель, блоки НУРС, лазеры, бластеры и чтобы не надо было выходить для атаки на блокпост! Хотя, может я еще не дошел до того момента, когда это можно будет сделать.

Факт номер 9

Проще всего принимать решения, руководствуясь логикой человека, прилетевшего хрен знает откуда хрен знает куда — на ковчегах еще десятки тысяч таких же существ в криостазе, им по пробуждении надо будет что-то есть, что-то пить, где-то жить, как-то развиваться дальше. Вся суть инициативы «Андромеда» станет вам ясна, когда вы подойдете к красивому пропагандистскому экрану на «Нексусе»: кабинет командира инициативы неизвестен, потому что командир погиб, освоенные планеты — число неизвестно, ничего неизвестно, все плохо, ад, запустение, бунт и смерть для всех в перспективе.

Как тут действовать? Что делать? Чем руководствоваться? Руководствоваться инстинктом выживания. Не дружить с изворотливыми странными типами (вспомните это на Кадаре), если стоит выбор, кого спасать — спасать наиболее перспективных, постоянно думать о том, где будут жить ваши соратники. Короче говоря — думать надо так, как должен бы думать Первопроходец.

Факт номер 10

И вот тогда все становится на свои места; это грязное и скучное дело, осваивать новые миры. Герои с флагами и лозунгами пытаются руководить красивыми проектами, ну а вам надо перезарядить винтовку, вышибить зеленые мозги еще нескольким кеттам и шагнуть через трупы в неизвестность. Никакого пафоса — такая работа.

Mass Effect™: Andromeda_20170503121601

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