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Эпическая битва фронталок: Galaxy S8+ vs LG G6 vs iPhone 7 vs Google Pixel

03.05.2017 15:00 410

Многие любят делать селфи. Особенно обладатели флагманов, которые ожидают получить от столь дорогого устройства отменное качество снимков с основной и на фронтальной камер. Один парень заморочился и провёл все выходные над созданием “себяшек” на флагманы мира сего: Galaxy S8+, LG G6, iPhone 7 и Google Pixel. Более подробное сравнение можете прочитать тут, а мы расскажем основное.

Эпическая битва фронталок: Galaxy S8+ vs LG G6 vs iPhone 7 vs Google Pixel

Фото были сделаны утром и видим, что у S8 страдает экспозиция и чрезмерная насыщенность. Как впрочем, и у iPhone 7, создавая впечатление фото с неудачно подобранным фильтром в Instagram. LG G6 не имел проблем с цветопередачей, но на фото заметно много шума. А вот Pixel вышел сухим из воды, справившись лучше всех. Правда, и тут цвета переданы не совсем точно — многовато красного.

Эпическая битва фронталок: Galaxy S8+ vs LG G6 vs iPhone 7 vs Google Pixel

“Церковные” селфи дались смартфонам достаточно трудно из-за яркого заднего и тёмного переднего планов. Pixel решил не париться и сделать мрачным весь кадр, сосредоточив весь свет на облаке. А вот остальные наоборот слишком увеличили яркость картинки, практически превратив задний план в непонятное белое нечто. Можно разве что отметить более узкий обзор камеры iPhone 7, благодаря которой голова осталась в естественных пропорциях.

На первом месте iPhone, на втором — LG G6, но селфи сами по себе ужасные, так как сняты снизу.

Эпическая битва фронталок: Galaxy S8+ vs LG G6 vs iPhone 7 vs Google Pixel

LG G6 здесь явный победитель, поскольку его снимок единственный с реалистичными цветами. S8 и Pixel сняли откровенно красные снимки, а S8 ещё и выкрутил яркость на максимум, потеряв в детализации, а вот iPhone сделал жутко жёлтую фотографию.

Эпическая битва фронталок: Galaxy S8+ vs LG G6 vs iPhone 7 vs Google Pixel

Небо в тот момент не было таким тёмным, каким оно кажется на фото, хотя позже и вправду полил дождь. Таким оно сделалось из-за солнечного света, нацеленного прямо в лицо парня, поэтому у S8 ужасная выдержка. iPhone вышел бы победителем, если бы не ужасная желтизна, опять испортившая кадр. У Pixel проблема с контрастностью, поэтому победитель — G6, несмотря на завышенную яркость.

Эпическая битва фронталок: Galaxy S8+ vs LG G6 vs iPhone 7 vs Google Pixel

Пляж в дневное время суток — идеальное место для съёмок. Согласны с этим и смартфоны, которые продемонстрировали впечатляющие результаты. Правда, как обычно, у iPhone проблема с жёлтым, у Pixel — с красным. S8 сделал лучший снимок, но заметно зернистый.

Эпическая битва фронталок: Galaxy S8+ vs LG G6 vs iPhone 7 vs Google Pixel

Цветы всегда сложно снимать​ из-за ярких цветов. И здесь это тоже сыграло свою роль: естественную палитру оттенков без каких-либо искажений смог передать лишь LG G6. Pixel ушёл в красный, iPhone — в жёлтый, а S8 перемудрил с насыщенностью.

Эпическая битва фронталок: Galaxy S8+ vs LG G6 vs iPhone 7 vs Google Pixel

Как же без аппетитной пасты. Селфи с едой были и остаются в тренде. Вот и наш герой решил протестировать камеры в условиях ресторана. Освещение оставляло желать лучшего, поэтому все фото, кроме снятого на S8, получились размытыми. Худшим неожиданно оказался LG G6.

Эпическая битва фронталок: Galaxy S8+ vs LG G6 vs iPhone 7 vs Google Pixel

Похвастаться новой прической хорошим снимком не получится на iPhone (опять же угадайте, почему), хотя в этой ситуации Pixel вдруг лишился своей вечной проблемы с красным цветом. Ну, а снимки на G6 и S8 практически идентичны. Разве что фото на S8 получилось более насыщенным, а потому менее реалистичным.

Заключение

В итоге, единоличного победителя выявить не удалось, так как в разных ситуациях каждый смартфон показывает себя как с лучшей, так и с худшей стороны. iPhone 7 чаще всего делал наиболее детализированные фотографии, но страдала цветопередача, снимки «желтят». G6 оказался лучше всех на улице, но плохой свет оказался его худшим врагом. S8 был хорош, но снимал с засветами. Ну, а Pixel был наиболее адекватным, хотя пару раз промахнулся.

Источник: Phonearena

Источник

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