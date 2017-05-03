Многие любят делать селфи. Особенно обладатели флагманов, которые ожидают получить от столь дорогого устройства отменное качество снимков с основной и на фронтальной камер. Один парень заморочился и провёл все выходные над созданием “себяшек” на флагманы мира сего: Galaxy S8+, LG G6, iPhone 7 и Google Pixel. Более подробное сравнение можете прочитать тут, а мы расскажем основное.

Фото были сделаны утром и видим, что у S8 страдает экспозиция и чрезмерная насыщенность. Как впрочем, и у iPhone 7, создавая впечатление фото с неудачно подобранным фильтром в Instagram. LG G6 не имел проблем с цветопередачей, но на фото заметно много шума. А вот Pixel вышел сухим из воды, справившись лучше всех. Правда, и тут цвета переданы не совсем точно — многовато красного.

“Церковные” селфи дались смартфонам достаточно трудно из-за яркого заднего и тёмного переднего планов. Pixel решил не париться и сделать мрачным весь кадр, сосредоточив весь свет на облаке. А вот остальные наоборот слишком увеличили яркость картинки, практически превратив задний план в непонятное белое нечто. Можно разве что отметить более узкий обзор камеры iPhone 7, благодаря которой голова осталась в естественных пропорциях.

На первом месте iPhone, на втором — LG G6, но селфи сами по себе ужасные, так как сняты снизу.

LG G6 здесь явный победитель, поскольку его снимок единственный с реалистичными цветами. S8 и Pixel сняли откровенно красные снимки, а S8 ещё и выкрутил яркость на максимум, потеряв в детализации, а вот iPhone сделал жутко жёлтую фотографию.

Небо в тот момент не было таким тёмным, каким оно кажется на фото, хотя позже и вправду полил дождь. Таким оно сделалось из-за солнечного света, нацеленного прямо в лицо парня, поэтому у S8 ужасная выдержка. iPhone вышел бы победителем, если бы не ужасная желтизна, опять испортившая кадр. У Pixel проблема с контрастностью, поэтому победитель — G6, несмотря на завышенную яркость.

Пляж в дневное время суток — идеальное место для съёмок. Согласны с этим и смартфоны, которые продемонстрировали впечатляющие результаты. Правда, как обычно, у iPhone проблема с жёлтым, у Pixel — с красным. S8 сделал лучший снимок, но заметно зернистый.

Цветы всегда сложно снимать​ из-за ярких цветов. И здесь это тоже сыграло свою роль: естественную палитру оттенков без каких-либо искажений смог передать лишь LG G6. Pixel ушёл в красный, iPhone — в жёлтый, а S8 перемудрил с насыщенностью.

Как же без аппетитной пасты. Селфи с едой были и остаются в тренде. Вот и наш герой решил протестировать камеры в условиях ресторана. Освещение оставляло желать лучшего, поэтому все фото, кроме снятого на S8, получились размытыми. Худшим неожиданно оказался LG G6.

Похвастаться новой прической хорошим снимком не получится на iPhone (опять же угадайте, почему), хотя в этой ситуации Pixel вдруг лишился своей вечной проблемы с красным цветом. Ну, а снимки на G6 и S8 практически идентичны. Разве что фото на S8 получилось более насыщенным, а потому менее реалистичным.

Заключение

В итоге, единоличного победителя выявить не удалось, так как в разных ситуациях каждый смартфон показывает себя как с лучшей, так и с худшей стороны. iPhone 7 чаще всего делал наиболее детализированные фотографии, но страдала цветопередача, снимки «желтят». G6 оказался лучше всех на улице, но плохой свет оказался его худшим врагом. S8 был хорош, но снимал с засветами. Ну, а Pixel был наиболее адекватным, хотя пару раз промахнулся.

Источник: Phonearena

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