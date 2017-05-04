Исследователи Массачусетского технологического института создали огромный 3D-принтер, который менее чем за 14 часов сделает несущую конструкцию здания.

Готовая часть дома округлой формы достигает 4 метра в высоту. Принтер с большим и маленьким манипуляторами устанавливают на место будущей постройки, а далее он сам создаёт каркас из специальной пены. Разработка призвана удешевить, ускорить и обезопасить строительство.

В планах разработчиков оснащение принтера солнечной батареей и запуск в ближайшие 5 лет. Один из авторов Стивен Китинг отметил, что применение такой технологии ускорит восстановление после стихийного бедствия либо поможет в освоении Марса.

3D-строительство не является новым и для России — компания Apis Cor уже возвела в подмосковном Ступино небольшой дом, используя аналогичные технологии.

Источник: ТАСС

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