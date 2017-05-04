Apple инвестирует $1 млрд в производство на территории США
Тим Кук объявил, что компания вложила 1 млрд долларов в развитие фабрик в США. Сделано это для того, чтобы удовлетворить желание Трампа вернуть мощности крупных корпораций в Штаты и создать больше рабочих мест.
“Если мы создадим больше рабочих мест, это будет очень перспективным делом», сказал Кук в интервью.
Также данный шаг поможет Apple получить расположение властей — это необходимо из-за принятого закона об иммигрантах, который пока что блокирует работу иностранных IT-специалистов.
Ещё один закон, который совсем не нравится Apple, касается налогов. “Если компания продает гигантское число устройств, она получает гигантскую прибыль. И тогда 35%, которые мы должны заплатить государству в качестве налога, превращаются в весьма внушительную сумму”, добавил Кук.
На прямой вопрос о взаимоотношениях с Дональдом Трампом, глава Apple ответил более чем аккуратно: “Вы же знаете, что с любой властью в любой стране компания пытается наладить тёплые отношения. И если возникают конфликтные ситуации, мы ищем компромисс”.
Источник: The Verge