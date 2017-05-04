Четверг, 4 Мая

Apple инвестирует $1 млрд в производство на территории США

04.05.2017 9:00 82

Тим Кук объявил, что компания вложила 1 млрд долларов в развитие фабрик в США. Сделано это для того, чтобы удовлетворить желание Трампа вернуть мощности крупных корпораций в Штаты и создать больше рабочих мест.

“Если мы создадим больше рабочих мест, это будет очень перспективным делом», сказал Кук в интервью.

Также данный шаг поможет Apple получить расположение властей — это необходимо из-за принятого закона об иммигрантах, который пока что блокирует работу иностранных IT-специалистов.

Ещё один закон, который совсем не нравится Apple, касается налогов. “Если компания продает гигантское число устройств, она получает гигантскую прибыль. И тогда 35%, которые мы должны заплатить государству в качестве налога, превращаются в весьма внушительную сумму”, добавил Кук.

На прямой вопрос о взаимоотношениях с Дональдом Трампом, глава Apple ответил более чем аккуратно: “Вы же знаете, что с любой властью в любой стране компания пытается наладить тёплые отношения. И если возникают конфликтные ситуации, мы ищем компромисс”.

Источник: The Verge

Источник

Велосипедные очки с автопилотом
«Спасибо» Microsoft, увидимся в следующий раз…
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.