Тим Кук объявил, что компания вложила 1 млрд долларов в развитие фабрик в США. Сделано это для того, чтобы удовлетворить желание Трампа вернуть мощности крупных корпораций в Штаты и создать больше рабочих мест.

“Если мы создадим больше рабочих мест, это будет очень перспективным делом», сказал Кук в интервью.

Также данный шаг поможет Apple получить расположение властей — это необходимо из-за принятого закона об иммигрантах, который пока что блокирует работу иностранных IT-специалистов.

Ещё один закон, который совсем не нравится Apple, касается налогов. “Если компания продает гигантское число устройств, она получает гигантскую прибыль. И тогда 35%, которые мы должны заплатить государству в качестве налога, превращаются в весьма внушительную сумму”, добавил Кук.

На прямой вопрос о взаимоотношениях с Дональдом Трампом, глава Apple ответил более чем аккуратно: “Вы же знаете, что с любой властью в любой стране компания пытается наладить тёплые отношения. И если возникают конфликтные ситуации, мы ищем компромисс”.

Источник: The Verge

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