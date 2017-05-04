Четверг, 4 Мая

Озеленяем балкон сами

04.05.2017 13:36 820

Озеленяем балкон сами

Озеленить балкон можно разными способами и в разных стилях. Вы можете высаживать растения горизонтально по всему периметру балкона прямо на полу или на невысоких полках, сообщает http://tic.com.ua/. Такой вид озеленения называется горизонтальным. Вертикальное озеленение предполагает задействование балконных стен. Потребуются высокие стеллажи или покупка фитостены.

В последнее время фитостена очень популярна. Это специальные модули для высадки растений, оборудованные системой автополива. Они занимают мало места, тем самым позволяют рационально использовать балконное пространство.

Кроме того, озеленение может быть комбинированным, с использованием горизонтальной и вертикальной высадки растений.

Комфортабельные условия для растений

Прежде чем заниматься озеленением балкона, его необходимо подготовить. Утеплить и застеклить, не оставив щелей для сквозняков. Желательно позаботиться об отоплении, кондиционере и увлажнителе воздуха.

Следует провести освящение, даже если балкон выходит на солнечную сторону, так как зимой растениям в любом случае будет не хватать света. Достаточно повесить несколько ламп дневного света. А чтобы солнце не вредило растениям в пик своей активности, на окна лучше повесить жалюзи или легкие шторы.

Стили балконного интерьера

Классический стиль облагородит ваш балкон. Используйте различные элементы декора с лепниной, резную мебель, искусственный камень. Для такого стиля будут уместны крупные растения.

Современный стиль хай-тек создаст пространство и наполнит светом ваш балкон. Как известно, растения любят свет. Поэтому этот стиль наиболее предпочтителен в дизайне балконов.

Можно устроить на балконе настоящий японский сад. Такой стиль помогает отвлечься от мыслей и унесет вас подальше от городской суеты.Потребуются декоративные камешки в качестве напольного покрытия, бамбук для декорации стен, небольшой фонтанчик и японские растения – бонсаи.

Стиль «кантри» характеризуют различные плетеные предметы мебели и натуральные материалы.Здесь подходят цветковые растения – фиалки, лилии и другие.

Если у вас много растений, а ухаживаете вы за ними не так старательно, то вам подойдет стиль дикой природы.Можно проявить фантазию и раскрасить стены самостоятельно в подходящие пейзажи, а растения расставить в беспорядке близко друг к другу.

Стиль модерн отличается простотой и контрастностью цвета,форм и размеров. Выбирайте гладкие поверхности и горшки с различными формами.

Источник: http://tic.com.ua/

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