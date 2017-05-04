Статистика утверждает, что самые популярные сейчас именно двухкомнатные квартиры. Это может быть обусловлено тем, что в однокомнатной квартире втроем тесно, а трёхкомнатная несет за собой большие расходы на коммунальные услуги, сообщает http://remontidekor.ru/. Но существует проблема, которую не все могут решить. Это проблема заключается в том что, если в семье появятся дети, то площадь квартиры надо разделить так, чтобы и детям было, где проводить время наедине, и чтобы спальня была, и полноценная гостиная. Особенно эта проблема обостряется, если хозяева большое значение отдают эстетике.

Планировка

Квартиры, в которых есть всего две комнаты и которые строились по современным новым проектам, обладают улучшенной планировкой и имеют полезную площадь. Она позволит легко и просто разделить ее так, чтобы выиграть личную площадь и площадь, где будут собираться все. Что же касается старых квартир, построенных пятьдесят лет назад, в которых живет большая часть населения, то там каждый квадратный метр важен, и надо очень постараться, чтобы выделить для каждого свой угол. О таких маленьких двушках и будет идти речь.

Перепланировка

Как вариант переделки двухкомнатной квартиры – перепланировка. Настоящие мастера дизайнерского искусства так меняют стандартные неинтересные планировки маленьких невзрачных квартир, что их можно будет узнать только по тому, в каком доме они расположены. Перепланировка означает снос или перенос стены, для воплощения в жизнь дизайнерской задумки. Что касается «несущих» стен, то их трогать нельзя, по причине того, что от этого могут пострадать и люди, живущие в вашем доме.

Способы расширения пространства

Особая роль в расширении маленькой площади отводится габаритам оконных и дверных проемов. Многими дизайнерами доказано, что увеличение их размеров и отделка проемов в виде арок, увеличивают полезную площадь на 25%. Так же один из способов визуального расширения площади квартиры, является установка зеркальных покрытий на стены, двери, колонны и т.д. Еще одной проблемой старых квартир, являются низкие потолки. Их можно визуально сделать выше, если поклеить или покрасить их в светлые тона, обои с вертикальными полосами тоже помогут поднять его зрительно и грамотно продуманное дизайнером освещение закончит композицию.

Благодаря интересным идеям профессиональных дизайнеров, двухкомнатная квартира может посоревноваться с трехкомнатной стандартной квартирой.

Источник: http://remontidekor.ru/