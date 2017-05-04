Google Pixel — это провал. Даже спустя полгода Google не собирается исправлять программные баги своего смартфона. И хотя сейчас телефон уже не в дефиците, брать его не стоит. Говорит об этом и тот, кто просто молится на корпорацию.

Pixel создавали как пионера технологий. Причём Bluetooth в девайсе просто ужасный, водонепроницаемости нет, а надёжность покрытия оставляет желать лучшего. Snapdragon 821 уже явно устарел, ведь не поддерживает расширенные стандарты связи, которые предлагают американские операторы.

Несмотря на все недостатки, это — лучший Android-смартфон на рынке. Здесь идеально сочетаются камера, производительность и интерфейс.

Первое, к чему есть претензии — цена: целых 870 долларов за топовый Pixel XL 128 GB. Понятно, что iPhone стоит примерно так же, но смартфон от Apple предлагают с технической поддержкой на протяжении многих лет, а Pixel будет получать апдейты максимум два года. С выходом нового Pixel (если такой и будет) о предшественнике все забудут. Например, Galaxy S8+ стоит на $20 меньше, а предлагает намного больше.

Совет — дождитесь следующего поколения. Все ошибки Google связаны с неопытностью. Не надейтесь его перепродать с выходом второй версии — этот смартфон никому не будет нужен.

Источник: Androidpolice

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