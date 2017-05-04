Израильский производитель беспилотных аппаратов Elbit Systems готовится к запуску первого потребительского продукта за почти четверть века — очки дополненной реальности для велосипедистов с технологиями, используемыми шпионами.

Очки Eyesight проецируют перед глазами карту в реальном времени, уведомления, сообщения и звонки. Технология похожа на алгоритм преодоления препятствий в беспилотных автомобилях, разработанный компанией Mobileye.

Компания всячески пытается увеличить свой доход, ведь сейчас очень зависима от госзакупок. Очки похожи на Google Glass, но направлены на велосипедистов. Elbit часто экспериментирует с новыми рынками — например, в 1992 году на протяжении двух лет на полках можно было встретить телевизоры Elbit.

Источник: Bloomberg

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